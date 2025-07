Mayans: “El Congreso dio un mensaje claro al Gobierno y denuncia intentos de vaciar las instituciones”

José Mayans calificó la sesión del Senado como una advertencia al Gobierno por aprobar la moratoria previsional, aumento del bono jubilatorio y emergencia en discapacidad con amplio apoyo, incluso fuera del kirchnerismo.

Acusó al oficialismo de intentar impedir el funcionamiento del Senado, especialmente criticando a la vicepresidenta Villarruel, y denunció una estrategia para concentrar poder y controlar al Congreso.

Defendió el aumento del bono jubilatorio y rechazó las críticas del Gobierno, afirmando que el supuesto superávit fiscal se logra a costa de un fuerte ajuste a las provincias.

Criticó la ausencia del presidente en el acto del 9 de Julio en Tucumán, señalando que el ausentismo fue un gesto de rechazo y que Milei responde con insultos ante las críticas de los gobernadores.

Tras la sesión clave de este jueves en el Senado, José Mayans, jefe del bloque de Unión por la Patria, definió el resultado parlamentario como una advertencia directa al Ejecutivo nacional. En diálogo con Radio con Vos, el senador formoseño resaltó que la aprobación casi unánime de la prórroga de la moratoria previsional, el aumento del bono jubilatorio y la emergencia en discapacidad evidencia que el Congreso está atendiendo “necesidades reales de la gente”, incluso con apoyo de sectores fuera del kirchnerismo.

Mayans acusó al oficialismo de intentar impedir el funcionamiento institucional del Senado, criticando especialmente a la vicepresidenta y titular de la Cámara, Victoria Villarruel. “Ella debe cumplir su función constitucional. Nadie puede impedir que el Senado funcione, ni el Presidente, ni la Corte, ni nadie”, afirmó. Para el senador, estas maniobras forman parte de una estrategia de concentración de poder que busca transformar al Congreso en “una escribanía del Ejecutivo”.

El senador cuestionó además las críticas del Gobierno al aumento del bono jubilatorio, que pasaría de $70.000 a $110.000. “¿Se piensan que $40.000 de aumento por jubilado es un problema para un Gobierno que se jacta de tener superávit? Eso es mentira”, sostuvo, y denunció que, en realidad, el superávit fiscal se consigue “a costa de un ajuste brutal a las provincias”.

Finalmente, Mayans se refirió al ausentismo presidencial en el acto del 9 de Julio en Tucumán, que fue suspendido. “Fue un gesto que no se olvida. El Presidente no fue porque sabía que no era bienvenido. Cuando los gobernadores le explican que su programa económico destroza la recaudación, él responde con insultos”, concluyó.