Tensión en el Congreso: la oposición debate cómo capitalizar la derrota libertaria en el Senado

Tras una derrota del oficialismo en el Senado, la oposición busca avanzar su agenda en Diputados.

Se aprobaron aumentos a jubilaciones, moratoria previsional y emergencia en discapacidad.

Milei anunció que vetará esas leyes, lo que reabrirá el debate en el Congreso.

La oposición analiza unificar en una misma sesión temas como universidades, Garrahan y fondos para provincias.

La coordinación con gobernadores es clave, pero no hay una estrategia unificada.

El Gobierno cuestiona la validez de la sesión del Senado y podría judicializarla.

La oposición actúa con cautela para no perder impulso ni regalarle triunfos al oficialismo.

Luego del duro revés que sufrió el oficialismo en el Senado, donde la oposición logró aprobar el aumento a las jubilaciones, la restitución de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad, la Cámara de Diputados se convirtió en el nuevo campo de batalla. La oposición busca ahora definir una estrategia parlamentaria que le permita avanzar con su propia agenda sin regalarle al gobierno libertario una revancha política.

"Lo único que no podemos hacer ahora es regalarle a los libertarios un triunfo llamando a una sesión sin quórum", resumió un legislador del peronismo, consciente de que el momento exige precisión táctica más que entusiasmo. El frente opositor —compuesto por peronistas, dialoguistas e izquierda— tiene sobre la mesa iniciativas sensibles como el aumento del financiamiento universitario y la declaración de emergencia pediátrica, a raíz de la crisis en el Hospital Garrahan.

Aunque algunos evaluaban sesionar la semana próxima, otros prefieren esperar hasta agosto, por temor a ausencias vinculadas al receso de invierno y al conflicto gremial de los controladores aéreos. Pero el cimbronazo del Senado cambió el clima político: el presidente Javier Milei ya anunció que vetará el aumento jubilatorio y la emergencia en discapacidad, lo que devolverá el debate al Congreso y abrirá la posibilidad de rechazar esos vetos.

Además, se sumarán los proyectos promovidos por los gobernadores, como el giro automático de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y una nueva distribución de los fondos del impuesto a los combustibles. Para asegurar una sesión con éxito, algunos diputados plantean unificar en un solo temario las universidades, Garrahan y un emplazamiento a la comisión que conduce José Luis Espert para dictaminar los proyectos de los mandatarios.

La coordinación con los gobernadores, sin embargo, no es sencilla. Durante la sesión del Senado, varios intentaron despegarse del paquete impulsado por el kirchnerismo y se abstuvieron o se ausentaron al momento de votar. Pese a ello, el peronismo logró imponer el orden del día bajo la advertencia de no apoyar las iniciativas provinciales si no se respaldaban las jubilaciones.

Ahora, los bloques opositores evalúan si conviene sumar también el rechazo a los vetos de Milei. Pero aún no está claro si el Poder Ejecutivo los formalizará —y en qué términos—, especialmente porque desde la Casa Rosada se insiste en que la sesión fue inválida y se analiza judicializarla.

La gran incógnita sigue siendo qué harán los gobernadores: ¿avanzarán con una agenda propia o buscarán un canal de diálogo con el Ejecutivo? Las señales hasta el momento son ambiguas. “Hay quienes quieren ir a fondo, otros prefieren esperar y algunos no quieren exponerse”, confesó un diputado dialoguista tras hablar con varios mandatarios.

En el peronismo, en tanto, predomina la cautela. “La debilidad del oficialismo se construyó con tiempo y estrategia. No hay que apurarse”, advierten. Todo dependerá de si la Casa Rosada decide recomponer la relación con las provincias o mantiene el enfrentamiento. Mientras tanto, la oposición se mueve entre la oportunidad y el riesgo de acelerar una agenda que puede redefinir el equilibrio de poder en el Congreso.