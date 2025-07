Villarruel le responde a Milei tras la votación en el Senado: "Un jubilado no puede esperar"

El Senado aprobó tres leyes contra el ajuste del Gobierno: suba de jubilaciones (7,2%), aumento del bono a $110.000, moratoria previsional y emergencia en discapacidad.

Victoria Villarruel fue acusada por Milei de “traición”, pero respondió con dureza en redes sociales, marcando distancia con el presidente.

La votación expuso una fuerte grieta interna en el oficialismo y consolidó el avance del Congreso frente al plan fiscal del Ejecutivo.

Las iniciativas fueron aprobadas con mayoría simple, pese a cuestionamientos del oficialismo sobre el procedimiento.

Luego de una maratónica sesión en el Senado que significó un duro revés para el Gobierno, la vicepresidenta Victoria Villarruel salió al cruce de las críticas que recibió, incluso desde la cima del poder. Las iniciativas votadas, entre ellas un aumento para jubilaciones, la reactivación de la moratoria previsional y la declaración de la emergencia en discapacidad, fueron aprobadas por amplias mayorías. En respuesta, Javier Milei la calificó de “traidora”, según trascendidos desde su entorno.

Villarruel no se quedó en silencio. A través de sus redes sociales, contestó con dureza: “Si hay equilibrio, entonces asistir a los más desprotegidos no debiera ser tan terrible (...). Un jubilado no puede esperar y una discapacitada, menos. Que ahorre en viajes y en la SIDE y listo”.

Los cruces se dieron en su cuenta de Instagram, donde respondió a usuarios que la acusaban de romper el equilibrio fiscal o de no acompañar al presidente. “¿Un presidente que no puede ni saludar a la persona con la que llegó al poder? Hacele el reclamo a él”, disparó. Y agregó: “Cuando el presidente decida hablar y comportarse adultamente, podré saber cuáles son sus políticas”.

Incluso ironizó sobre la cercanía de Milei con su hermana Karina y la diputada Lilia Lemoine: “No sé por qué no puso a la hermana o a la ‘Limones’, que a ustedes les gusta tanto”.

El Senado contra el ajuste

Durante la sesión, el Senado aprobó tres leyes que colisionan con la política de ajuste que sostiene el Ejecutivo. La más importante: un aumento real del 7,2% para jubilaciones y pensiones, junto con un incremento del bono de $70.000 a $110.000, que además pasará a actualizarse por inflación y quedará incorporado como derecho permanente.

También se reactivó la moratoria previsional por dos años, permitiendo que personas sin 30 años de aportes puedan regularizar su situación para acceder a una jubilación mínima. El texto fue aprobado con 39 votos a favor, 14 en contra y una abstención.

Finalmente, se sancionó la emergencia en discapacidad, que estará vigente hasta fines de 2027. Incluye mejoras en las pensiones no contributivas, actualización de aranceles y compensaciones económicas.

Una grieta interna en el poder

Lo que comenzó como una votación parlamentaria terminó evidenciando una profunda fractura política dentro del oficialismo. Mientras Milei denuncia una “traición”, Villarruel sostiene que simplemente cumplió con su rol institucional: “No sé por qué se ponen así conmigo y no con los responsables”, dijo, en referencia a que los proyectos ya contaban con media sanción de Diputados.

Para el Gobierno, las votaciones no deberían haberse tratado por falta de los dos tercios necesarios. Sin embargo, la oposición avanzó con mayoría simple. Las votaciones fueron mayormente a viva voz, debido a un prolongado fallo en el sistema electrónico del recinto.

En medio de un ajuste feroz, la figura de Villarruel comienza a marcar diferencias públicas con el presidente, abriendo un nuevo capítulo en la interna libertaria. Mientras tanto, el Congreso sigue desafiando el rumbo económico y político del oficialismo.