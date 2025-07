Pullaro reafirmó el compromiso con el equilibrio fiscal y las obras para el interior productivo

En el marco de los 200 años de la fundación de San Jerónimo del Sauce, en el departamento Las Colonias, el gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este domingo un acto cargado de contenido histórico y político. Desde ese pueblo fundado en 1825 por el Brigadier Estanislao López como avanzada para proteger la frontera oeste santafesina, el mandatario reivindicó el legado federal de la provincia y llamó a “defender el equilibrio fiscal, pero también garantizar las obras que necesita nuestro interior productivo”.

Acompañado por el presidente comunal, Daniel Ríos; la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García; la diputada provincial Jimena Senn; el senador por Las Colonias, Rubén Pirola, y la secretaria de Energía, Verónica Geese, Pullaro trazó paralelismos entre la actualidad del país y los desafíos que enfrentó Santa Fe en el siglo XIX. “Esta comunidad que hoy cumple 200 años es parte de la rica historia de nuestra provincia, que defendió al federalismo y enfrentó con valentía a los porteños cuando quisieron imponernos condiciones. No nos arrodillamos ante nadie”, remarcó.

En ese tono, el gobernador subrayó que “hoy la pelea ya no es con ejércitos, pero sí con legisladores nacionales que deben defender lo que le corresponde a Santa Fe”. Y agregó: “Vamos a acompañar que la Argentina logre equilibrio fiscal, porque ningún país puede sostenerse gastando más de lo que le ingresa. Pero eso no significa resignarnos. Tenemos que exigir que los recursos que genera nuestro interior productivo vuelvan en obras concretas para mejorar la vida de nuestra gente”.

Obras que llegan

Durante su discurso, Pullaro hizo referencia a las condiciones que aún enfrentan muchas pequeñas comunidades del interior santafesino. “Yo también vengo de un pueblo (Hughes) donde no hay gas natural, ni cloacas, y donde para acceder al agua potable hay que ir con un bidón a la cooperativa. Por eso entiendo profundamente lo que significa que una obra llegue, lo que representa para una comunidad que viene esperando”, afirmó.

En ese sentido, anunció la construcción de un acueducto de 10.300 metros para llevar agua potable a San Jerónimo del Sauce, con una inversión estimada en 2.300 millones de pesos. “Ya le di la orden al ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, para que se lleve adelante esta obra tan esperada. Vamos a hacerla con recursos propios, porque en un momento donde la Nación cortó la obra pública, Santa Fe sigue apostando al desarrollo”, aseguró.

Pullaro destacó que su gobierno lleva adelante un plan de infraestructura sin precedentes: “Este año vamos a invertir 1.500 millones de dólares con fondos propios. Ninguna otra provincia en el país lo está haciendo. Y lo logramos con una administración austera y honesta, cuidando cada peso de los santafesinos para transformarlo en obras que potencien nuestro sistema productivo”.

Por último, el gobernador apeló al espíritu colectivo del interior santafesino: “Somos una provincia de gente trabajadora, que se levanta temprano, que invierte lo que tiene para seguir produciendo. Esa es nuestra fuerza. Los habitantes de este pueblo, con su historia de valentía e identidad colectiva, representan lo mejor de esa tradición. Sigamos trabajando juntos para que Santa Fe sea la provincia más grande e imparable de la Argentina”.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.