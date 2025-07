Pullaro confía en el diálogo y responde a críticas de Nación

Apenas el gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro arribó este lunes por la mañana a la explanada de la Legislatura Provincial donde se desarrolla desde este 14 de julio la convención reformadora de la Constitución Provincial, manifestó su confianza en que la asamblea se desarrolle sin agravios, “donde respetemos la palabra del otro, el pensamiento del otro, donde nos escuchemos mucho y podamos demostrar que en Santa Fe somos diferentes”.

“A veces vemos lo que sucede en el orden nacional, cómo se agreden, cómo se dicen cosas realmente irreconciliables y a nosotros eso nos duele”, sostuvo. En esa línea, aseguró: “No lo queremos para nuestra provincia”.

“Lo más importante aquí es mirar al futuro. Y si a uno lo agrede pondrá la otra mejilla, pero seguiremos adelante”, consideró sobre el camino que se inicia este lunes y continuará por un máximo de 60 días, hasta mediados de septiembre.

“Ayer (por este domingo) tuvimos una reunión de Unidos donde estuvimos los 33 convencionales constituyentes más los equipos técnicos. Vamos a dialogar con el resto de las fuerzas políticas; se vino haciendo en el reglamento al menos provisorios donde se incorporaron elementos de todas las fuerzas y entiendo que puede haber diferentes miradas”, anticipó sobre el primero de los temas que será puesto a consideración.

Consultado sobre los dichos del presidente Javier Milei acerca de que los gobernadores “quieren destruir todo”, insistió en que “hicimos muchos esfuerzos como los gobernadores de las diferentes provincias y nos hicimos cargo de muchas cosas de las que, hasta el 11 de diciembre de 2023 se hacía cargo el gobierno nacional”. En ese punto, ejemplificó: “Nos hicimos cargo de los medicamentos de alto costo, de parte de los subsidios para educación, del arreglo de rutas nacionales, de partidas alimentarias, cayó la coparticipación, cayeron los ingresos de todas las provincias, seguimos la inmensa mayoría pagando los sueldos al día por encima de la inflación y haciendo obra pública como ninguna provincia lo hace”.

“Santa Fe hizo el ajuste”

En ese contexto, reconoció que “a veces es injusto el planteo que se hace desde el gobierno nacional. Entendemos que hay que sostener el equilibrio fiscal pero debe ser a costa de lo que uno ahorra, como lo hemos hecho en la provincia de Santa Fe”.

“Yo di debates que no ses habían dado en años y pagué costo político y tuve tensión en muchos momentos. Pero lo hice para tener un Estado sano y equilibrado que hoy me permite pagar los sueldos al día y hacer obra pública que sostiene el desarrollo y el empleo”.

“Cada uno tiene que hacer el ajuste en su jurisdicción: Santa Fe lo hizo, pagó costos políticos, cada uno tiene que arreglarse con los recursos que tiene pero queremos lo mejor para la República Argentina porque eso nos impacta a nosotros”.

Con respecto al tema específico de las rutas nacionales, sobre las que Santa Fe viene reclamando reparaciones o transferencia, Pullaro recordó que “pedimos que las arreglen y si eso no sucede hemos pedido en más de una oportunidad que se las transfieran a la provincia para proponer un sistema de sostenimiento de infraestructura vial. No hemos tenido una respuesta y las rutas están cada vez peor”, lamentó.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.