No quiere una baja ni un recorte temporal

Con el foco puesto en el federalismo, este jueves el gobernador Maximiliano Pullaro participó de una nueva reunión de la Región Centro, junto a sus pares de Córdoba, Martín Llaryora, y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. El encuentro tuvo como eje central la coordinación de políticas en materia de educación y seguridad, el reclamo por un mayor nivel de federalismo, y la exigencia de poner fin a las retenciones al campo. "Una vez más le pedimos al gobierno nacional, ya que tiene la chance dentro de dos días de ir a esta inmensa muestra del campo que hace la Sociedad Rural en Buenos Aires, que tenga en cuenta este reclamo del interior productivo que es terminar con las retenciones", dijo Pullaro en un mensaje dirigido en forma directa al presidente Javier Milei.

Bajo el lema "Región Centro, donde late el federalismo argentino", los gobernadores que conforman la Región Centro se reunieron en el Centro Cívico de la ciudad de Córdoba. En el ámbito institucional, el encuentro sirvió para poner en marcha la Agencia Regional de Evaluación Educativa, por lo que también estuvo presente el ministro de Educación santafesino, José Goity. También se avanzó en la creación de la Comunidad Regional Interprovincial de Seguridad, que busca coordinar la gestión de las jefaturas departamentales en los límites provinciales. En una primera fase operativa, la iniciativa funcionará en las localidades de San Francisco, Morteros y Marcos Juárez (Córdoba), y Frontera y Josefina (Santa Fe).



Durante su discurso, Pullaro destacó los avances en materia de educación y cuestionó la falta de coordinación de la política educativa por parte del gobierno nacional. "Sentimos que eso no lo está haciendo nadie y ese rol lo tendría que tomar el gobierno nacional", sostuvo el gobernador santafesino. Asimismo, remarcó la importancia de lograr una "coordinación estrecha" entre las policías provinciales. "El delito hoy no distingue fronteras. Por eso, debemos articular un comando conjunto con el gobierno nacional para ser eficientes en materia investigativa y no darle espacio al crimen organizado", sostuvo.

El mandatario provincial también volvió a insistir en la falta de apoyo de Nación a los sectores productivos del interior del país: "El campo siempre fue solidario. Cuando al país no le ha ido bien, ahí estuvieron nuestros productores agropecuarios para tender una mano. Y siempre que al campo le ha ido bien, a la República Argentina le ha ido bien. Lamentablemente sentimos que, gobierno tras gobierno, no entienden este concepto y este criterio. Creen que el campo es la gallina de los huevos de oro a la que hay que meterle la mano permanentemente cuando hay algún problema fiscal".



En ese marco, Pullaro hizo un nuevo llamado al gobierno nacional para que se termine el cobro de retenciones al agro. "No queremos una baja ni un recorte temporal para volver a aumentarlas. Queremos que se terminen. Todos esos recursos que hoy se lleva el gobierno nacional, no vuelven a este interior productivo en rutas, en desarrollo energético o en calidad de los servicios que tenemos que prestar", expresó y agregó: "Cada vez hay más recortes por parte del gobierno nacional a las provincias, pero las provincias no le corremos el cuerpo y nos hacemos cargo, como lo hicimos con los recortes que tuvimos en educación, en remedios y en alimentos".

Siguiendo esa línea, Pullaro dejó un mensaje dirigido al gobierno nacional de cara al acto inaugural de la Exposición Rural de Palermo, el próximo sábado. Desde el sector agropecuario mantienen las expectativas de que pueda haber algún anuncio dirigido a aliviar la carga impositiva en determinados productos. Por eso, el gobernador santafesino se pronunció al respecto: "Una vez más le pedimos al gobierno nacional, ya que tiene la chance dentro de dos días de ir a esta inmensa muestra del campo que hace la Sociedad Rural en Buenos Aires, que tenga en cuenta este reclamo del interior productivo que es terminar con las retenciones".

CON INFORMACION DE PAGINA12.