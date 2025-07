Francos avanza y abre la puerta a candidatura de Bullrich en CABA y fórmula presidencial para 2027

Guillermo Francos confirmó que aún no están cerradas las listas de candidatos nacionales y que se evalúan cuidadosamente los mejores representantes para fortalecer el bloque oficialista y avanzar con reformas.

En plena antesala electoral hacia octubre, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, lanzó declaraciones que reconfiguran el tablero político del oficialismo. En diálogo con Radio Mitre, Francos no solo admitió que aún no están cerradas las listas de candidatos nacionales, sino que destacó que el Gobierno evalúa cuidadosamente quiénes serán sus mejores representantes para fortalecer su bloque parlamentario y avanzar con las reformas que impulsa.

Uno de los puntos más resonantes fue su respaldo a una posible candidatura de Patricia Bullrich en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Creo que sí, por varios motivos. Es una dirigente que ha ganado mucho prestigio como ministra de Seguridad, reconocida por su compromiso y su perfil frontal”, señaló Francos, subrayando el peso político que la titular de Seguridad ha ganado en el Gabinete de Milei.

Pero la sorpresa mayor llegó cuando el jefe de Gabinete no descartó que, de cara a 2027, Bullrich pudiera integrar una fórmula presidencial junto al propio Milei. “Tiene condiciones, y si el Presidente considera que es lo mejor para el país, no me sorprendería”, afirmó, frase que ya genera debates dentro del oficialismo y entre la oposición.

Sobre su propio futuro, Francos se mostró prudente: “Mi intención es seguir colaborando con el Presidente. No me veo encabezando una lista, pero estaré donde sea útil”.

Con estas declaraciones, el oficialismo deja ver que apuesta a consolidar un bloque legislativo sólido y posiciona a Patricia Bullrich como una pieza central en sus planes electorales, tanto para las legislativas de este año como para la contienda presidencial que se avecina.