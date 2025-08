Ignacio Torres planteó que el flamante armado del "Grito Federal" podría competir por la presidencia en dos años.

El gobernador Ignacio Torres lanzó Grito Federal, un nuevo espacio político junto a otros cuatro mandatarios provinciales.

El grupo busca disputar las legislativas de octubre y proyecta un candidato presidencial para 2027.

El espacio se diferencia del kirchnerismo y La Libertad Avanza, con foco en el federalismo y las economías regionales.

Torres criticó la política centralista y pidió mayor representación para el sur productivo.

No descartan acuerdos electorales en Buenos Aires ni con el PRO en la Ciudad.

El objetivo es romper con la lógica política tradicional y dar debates postergados sin especulaciones coyunturales.

En medio de un escenario político fragmentado, el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, confirmó el lanzamiento de Grito Federal, un nuevo espacio conformado por cinco mandatarios provinciales que, con eje en las economías regionales y una visión federal del país, ya proyecta una candidatura presidencial para 2027. “Puede ser que este armado tenga candidato a presidente, debería ser así”, anticipó Torres en diálogo con Radio Mitre.

El espacio, que agrupa a los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz) y el propio Torres, se presentó oficialmente esta semana en la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo inmediato de competir en las elecciones legislativas de octubre. Según explicaron, cada distrito mantendrá su identidad política local, pero compartirán una estrategia común basada en la defensa del interior productivo, la distribución equitativa de recursos y una representación parlamentaria alineada con las prioridades regionales.

“Lo que tenemos son armados en nuestras provincias que no representan ni al kirchnerismo ni a La Libertad Avanza”, aseguró Torres, diferenciando a Grito Federal de los espacios tradicionales. En ese marco, cuestionó la lógica centralista que predomina en la política nacional y defendió el peso económico del sur: “Solo la mitad de los dólares que genera Argentina dependen de la Patagonia sur”, señaló, al tiempo que reclamó mayor representación para las provincias que más aportan al país.

El gobernador chubutense también cargó contra lo que denominó “la Argentina pendular”, dominada por acuerdos de corto plazo entre dirigentes “vanidosos” que, según dijo, sólo buscan sumar “dos o tres escaños”. Frente a eso, propuso una alternativa federal con arraigo territorial y visión de largo plazo. “No me considero avenida del medio. Representamos a quienes trabajan y producen desde el interior”, subrayó.

Sobre el armado electoral en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, Torres aclaró que Grito Federal aún no tiene definido un candidato en esos distritos, aunque no descartó eventuales acuerdos: “No tener candidato no quiere decir que no los haya más adelante”. En relación al PRO, sugirió que podría formar parte del frente en la capital federal con lista propia: “Sería muy bueno tener un candidato del PRO en octubre”, afirmó.

Por último, Torres reivindicó la necesidad de “dar debates postergados” sin especular con los costos políticos. “Hay que tener el coraje de discutir lo incómodo, sin pensar en la coyuntura cada dos años”, concluyó.

Con este nuevo espacio, los gobernadores buscan romper la lógica binaria de la política argentina y ofrecer una alternativa que combine gestión, representación territorial y un perfil económico productivo, con ambiciones nacionales claras hacia 2027.