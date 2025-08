Máximo Kirchner vuelve al centro político con un mensaje claro y una posible candidatura en 2025

Máximo Kirchner no descartó ser candidato legislativo en 2025, aunque le genera incomodidad reemplazar a su madre, Cristina Fernández de Kirchner.

Afirmó que asumirá el rol si su espacio político se lo pide y hay un acuerdo.

Reconoció tensiones internas en el peronismo y rechazó ser responsable de la división, señalando que las discusiones son necesarias.

Negó conflictos personales con Axel Kicillof, Sergio Massa y Juan Grabois, destacando coincidencias y respeto mutuo.

Su reaparición ocurre en un contexto donde el peronismo busca reorganizarse frente al avance de Javier Milei y una oposición fragmentada.

Máximo muestra una postura más moderada y reflexiva, apuntando a recuperar liderazgo dentro del movimiento.

El líder de La Cámpora y presidente del Partido Justicialista bonaerense, Máximo Kirchner, reapareció con declaraciones que captaron la atención del mundo político. En una entrevista emitida por el canal de streaming Cenital, el diputado nacional no descartó la posibilidad de ser candidato legislativo en 2025, aunque reconoció que asumir ese rol, especialmente si implica reemplazar a su madre, Cristina Fernández de Kirchner, le genera incomodidad.

“Si Cristina me dice que tengo que ir, y hay un acuerdo para que sea candidato, iré. No me escapo de las responsabilidades”, afirmó Máximo, en un momento de creciente especulación sobre su futuro político.

La entrevista, que coincidió con la aparición del presidente Javier Milei en otra plataforma de streaming, marcó un contraste notable entre ambos líderes, no solo en estilo sino en estrategia y discurso.

Un desafío personal y político

Kirchner fue honesto al admitir que la idea de ocupar el lugar de su madre en la boleta de la Tercera Sección Electoral le resultó difícil: “Cuando me lo plantearon, me generó mucha incomodidad”. Sin embargo, dejó en claro que no evitará el compromiso si su espacio político así lo requiere.

En cuanto a las tensiones internas en el peronismo, Máximo no esquivó la autocrítica ni los reproches. “Fui señalado como agente de la división, pero creo que hay discusiones que deben darse. Lo fácil sería callarse y aplaudir”, sostuvo, en una velada crítica hacia quienes lo responsabilizan por la dispersión del espacio.

Relaciones en clave constructiva

El dirigente negó cualquier conflicto personal con figuras clave del oficialismo como Axel Kicillof, Sergio Massa y Juan Grabois. Sobre Kicillof aseguró tener “una visión muy parecida del país”, aunque con diferencias en la forma de implementar políticas. De Massa y Grabois destacó que son “personas muy valiosas”.

Contexto y proyección

Estas declaraciones llegan en un momento crucial para el peronismo, que busca reordenarse frente al avance liberal de Javier Milei y una oposición aún fragmentada. La vuelta pública de Máximo Kirchner, con un tono más reflexivo y moderado, parece una señal clara de que está dispuesto a dar un paso al frente para recuperar protagonismo y liderazgo dentro de un movimiento en plena redefinición.