La paritaria de estatales en Santa Fe todavía no tiene una oferta salarial

El gobierno santafesino no concretó todavía una propuesta de incremento salarial para los trabajadores del Estado y, tras una nueva reunión paritaria con UPCN y ATE, se pasó a un cuarto intermedio para el próximo lunes 11 a las 8.15.

Al término del encuentro, el titular de UPCN, Jorge Molina, confirmó que todavía no se había arribado a una propuesta concreta y que, en el curso del nuevo encuentro en Casa de Gobierno con las autoridades provinciales, “estuvimos discutiendo fundamentalmente el alcance temporal del acuerdo, y estamos en en ese proceso. No tenemos todavía una propuesta definitiva”.

Según revelaron los representantes gremiales, en el encuentro encabezado por los ministros de Gobierno, Fabian Bastia; de Economía, Pablo Olivares; y de Trabajo, Roald Báscolo, se pusieron sobre la mesa “distintas variables que tienen que ver con construir un consenso para una propuesta razonable”.

Construir acuerdos

En ese proceso, se optó por continuar las conversaciones y convocar a una nueva reunión para el lunes, con la expectativa de contar para entonces con una oferta concreta.

Entre las variables en discusión está la de establecer una pauta trimestral o semestral, y la posibilidad de garantizar un piso mínimo para los salarios más bajos, como se hizo en otras oportunidades, y al mismo tiempo contemplar la situación de los demás escalones jerárquicos.

Los representantes gremiales insistieron con la necesidad de recomponer la pérdida de poder adquisitivo de las retribuciones, en un contexto en el que además la administración provincial padece los rigores de la reducción de fondos nacionales, y en el que se registra la pérdida de 250 mil puestos de trabajo en el país.

“En ese marco es difícil, pero nosotros somos optimistas de lograr con el diálogo un consenso que permita a los trabajadores tener un salario justo”, expresaron.

"El mejor acuerdo"

Por su parte, Bastia dijo ante la prensa: “Hemos trabajado como lo venimos haciendo siempre. Lógicamente, estamos evaluando distintas alternativas que tienen que ver con el impacto que tiene la economía nacional sobre las cuentas públicas. En ese sentido, vamos a seguir charlando para llegar a construir”.

“La provincia de Santa Fe ha perdido muchísimos ingresos desde abril. Hemos hecho muchos esfuerzos para poder cumplir con las expectativas. Es la misma realidad que venimos administrando en estos tiempos”, agregó el ministro.

Mientras que Olivares destacó: “La continuidad de buscar la mejor solución, el acuerdo que a todas las partes le deje la tranquilidad de por un lado recomponer el poder adquisitivo o mantenerlo y que, al mismo tiempo, pueda ser pagable”.



“Por eso la importancia de seguir trabajando. Desde el mes de julio vamos a considerar. El paso del tiempo no irá en detrimento que pase a saltear algún mes. Lo que está aconteciendo es la coyuntura macroeconómica nacional”.

Y en ese sentido, Olivares remarcó: “Estamos tratando de contrarrestar o neutralizar los efectos que quiera hacer el gobierno nacional de secarnos en todo lo posible de recursos a las provincias. Y uno de los efectos colaterales es complicarnos en esta situación”.

"No es una falta de acuerdo, es un trabajo para poder mantener el poder adquisitivo de los trabajadores. Es una condición indispensable. Tengan la tranquilidad que vamos a cuidar a los santafesinos y fundamentalmente a los empleados públicos", aseguró el ministro de Economía.

