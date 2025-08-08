El Jefe de Gabinete admite fragilidad política ante el duro revés en Diputados

El Gobierno sufrió 12 derrotas seguidas en la Cámara de Diputados, principalmente en proyectos para aumentar presupuesto en educación superior y el Hospital Garrahan.

Tras una jornada legislativa marcada por 12 derrotas consecutivas, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció públicamente la difícil situación del Gobierno en la Cámara de Diputados. Muchas de las votaciones perdidas estuvieron relacionadas con proyectos que buscaban aumentar partidas presupuestarias para sectores sensibles como la educación superior y el Hospital Garrahan, dos banderas que la oposición tomó para criticar el ajuste impulsado por la gestión de Javier Milei.

En declaraciones a Radio Mitre, Francos atribuyó la ofensiva opositora a un contexto preelectoral: “El kirchnerismo se aprovechó para conseguir el apoyo de otros legisladores y hacer un poco de demagogia. Todo lo que se ha planteado tiene que ver con más recursos”.

El funcionario destacó, sin embargo, los avances del Gobierno en materia fiscal, contrastando la reducción del endeudamiento con las gestiones anteriores: “Argentina tenía una deuda de 500 mil millones de dólares, 330 mil millones adquiridos por gobiernos kirchneristas. Desde diciembre de 2023, Milei bajó la deuda”. Además, repasó las cifras del déficit y superávit fiscal de los últimos años, resaltando que “este Gobierno logró un 3,8% de superávit y en lo que va de 2024 acumula un 2,4% positivo”.

La seguidilla de derrotas evidenció la fragilidad del oficialismo en el Congreso. Francos fue claro: “Estamos en desventaja, no llegamos con los votos. Todos votaron con el kirchnerismo. Todos fueron funcionales a los K. El kirchnerismo quiere romper al Gobierno porque tienen miedo de perder todas las prebendas que han conseguido”.

El Ejecutivo advierte sobre el riesgo de que estas votaciones comprometan el ajuste fiscal, eje central del programa económico de Milei. La tensión entre oficialismo y oposición se profundiza a medida que se acercan las elecciones legislativas, con un escenario político cada vez más complejo.