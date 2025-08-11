Pullaro comenzó a mirar con "cariño" el sillón de Rivadavia

Jorge Levin

Sin duda alguna, Maximiliano Pullaro comenzó a mirar hacia 2027. Sabe que la reelección es una cuestión de tiempo en la Convención Constituyente, y que seguramente saldrá adelante. Con la conformación de la agrupación Provincias Unidas, comenzó a ver el 2027 con otros ojos: los de candidato a la presidencia de la nación. Algunos en el círculo íntimo de Pullaro han deslizado un pequeño cronograma con miras a lo que algunos consideran el regreso de un radical a la máxima magistratura de Argentina. En la mente de Pullaro y de sus mentores están pensando en un 2026 a todo motor, con un ritmo frenético en materia de seguridad y un blanco político definido que se llama Javier Milei, para llegar a un 2027 con elecciones desdobladas, probablemente para el mes de junio, y un triunfo arrollador que despierte el clamor y el pedido para que intente la hazaña nacional.

Pullaro ya ha comenzado el operativo imagen, por lo que le pidieron a Luis Novaresio que le realice un reportaje en el que se habló de todo, incluso de una situación trágica que fue oportunamente denunciada erróneamente por Amalia Granata y a la que Pullaro se refirió por primera vez en un medio público. Pullaro está dispuesto a que el país lo conozca, y llegado el momento va a dirimir con Martín Llaryora quién es el mejor posicionado para intentar la gran hazaña y conseguir sentarse en el sillón de Rivadavia. El tiempo dirá; muchas veces, por no decir la mayoría, los políticos pierden la noción de la realidad y no perciben lo que la gente realmente busca de ellos. Por ahora, los santafesinos buscan en Pullaro a alguien que encauce una provincia que fue muy mal manejada por los gobiernos peronistas y socialistas que precedieron a Pullaro, aunque él formó parte en un papel preponderante en uno de ellos. Sin embargo, para que conduzca los destinos de la nación, la gente buscó a otro con ideas diametralmente opuestas. Es la Argentina que nos toca vivir....