Las grietas de la economía de guerra impulsada por Vladimir Putin

El crecimiento de la economía rusa se está estancando. Los ingresos petroleros se han desplomado. El déficit presupuestario se ha ampliado hasta alcanzar su mayor nivel en más de tres décadas. La inflación y las tasas de interés se mantienen extremadamente altas. Tras las paredes de los bancos del país, algunos expertos alertan sobre una inminente crisis de deuda.



En este tenso contexto, el presidente ruso, Vladimir Putin —quien ha intentado convertir el sistema financiero del país en una máquina de guerra— viaja a Alaska para la cumbre del viernes con su homólogo estadounidense, Donald Trump. Ambos discutirán una solución al conflicto de Ucrania, iniciada por Putin en febrero de 2022, pero Trump ya ha reprendido a su invitado esta semana, afirmando que debería concentrarse en reparar la economía rusa, que “no marcha bien en este momento”.



La evaluación de Trump podría resultar insuficiente. Tras un aumento masivo del gasto militar —gran parte del cual se ve oscurecido por el estricto control del Kremlin sobre los datos económicos y oculto fuera del presupuesto en los balances bancarios—, ministros, banqueros y economistas rusos advierten públicamente que su economía se encuentra en graves dificultades.



Hasta ahora, Putin ha intentado mantener la estabilidad económica mientras dirigía su costosísima “operación militar especial”, considerando que los rusos —que resistieron 70 años de comunismo, el colapso de la Unión Soviética y numerosas recesiones económicas— tenían un alto umbral de dolor y, en última instancia, respaldarían su decisión de ir a la guerra. Pero ese malabarismo se está desmoronando a medida que caen los ingresos petroleros rusos. La cumbre de Alaska se concretó apresuradamente tras la amenaza de nuevas sanciones estadounidenses a los envíos de petróleo.



Putin ha reiterado su solicitud de alivio de las sanciones como parte de cualquier acuerdo en Alaska, según personas familiarizadas con el asunto que solicitaron el anonimato por no estar autorizadas a hablar públicamente. Algunos observadores se muestran escépticos sobre si la reunión con Trump es una nueva estrategia del Kremlin para ganar tiempo.



Esta noticia es la más reciente de una investigación de Bloomberg News, que ha durado meses, sobre el estado de la economía rusa. Esta investigación, que incluye entrevistas con funcionarios actuales y anteriores, y el análisis de diversos documentos internos, muestra que el Kremlin se enfrenta a un grave dilema. Si continúa la lucha, estos problemas, ya de por sí graves, podrían agravarse, dejando a los bancos en peligro de crisis y, por lo tanto, poniendo en peligro el presupuesto público, especialmente si se imponen más sanciones. Sin embargo, si se acuerda un alto el fuego duradero, Rusia podría tener que afrontar el reto de desmilitarizar una economía que se ha vuelto dependiente de la guerra, lo que podría provocar impagos entre contratistas altamente endeudados, lo que podría repercutir en toda la economía.

Después de la guerra en Ucrania, Rusia se convirtió en el segundo mayor gastador en defensa

El gasto militar y de seguridad nacional le costará al Kremlin casi 172 000 millones de dólares este año, según Alexandra Prokopenko, investigadora del Carnegie Endowment for International Peace. Existen otras estimaciones similares, pero la cifra de Prokopenko ronda el 8 % del PIB. «No se trata de un aumento temporal», afirmó, «sino de un cambio estratégico a largo plazo».

Trump siente que tiene influencia. Sin embargo, mientras considera una tregua que consolidaría las victorias de Rusia en el campo de batalla, no está claro si el presidente estadounidense usará esa ventaja para impulsar la postura ucraniana de que no aceptará un acuerdo de territorio por paz. Ante la creciente presión en su país por una costosa guerra, podría ser Putin quien sienta que puede obtener un mejor acuerdo.

El presidente estadounidense declaró a los líderes europeos —que no han sido invitados a la cumbre de Alaska— en una llamada el miércoles que creía que Putin había llegado a la mesa debido a su amenaza de sanciones secundarias y a los aranceles propuestos a India por sus compras de petróleo ruso, según varias personas informadas sobre el asunto que pidieron no ser identificadas al comentar públicamente sobre las conversaciones. Trump añadió que estaba dispuesto a imponer más medidas dirigidas a los ingresos energéticos de Rusia después de la cumbre de Alaska si Putin no acuerda pronto un alto el fuego con Ucrania, según las fuentes.

El 24 de febrero de 2022, Putin ordenó a las fuerzas rusas invadir Ucrania en el mayor asalto militar convencional en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Esperaban tomar Kiev en 72 horas, pero encontraron una feroz resistencia y se vieron envueltos en una guerra de desgaste. A medida que la lucha se intensificaba, Rusia también necesitaba pagar por ella.

El Kremlin tenía un plan. Al día siguiente de la invasión, Putin firmó una enmienda a la Ley Federal n.º 29-FZ, que obligaba a los prestamistas rusos autorizados a trabajar en contratos de defensa a otorgar lo que la legislación denominaba préstamos “preferenciales” a los contratistas relacionados con la guerra.

Los préstamos venían con tasas de interés fijadas por el gobierno, a menudo mucho más bajas que las del mercado, y estaban diseñados para mantener a la industria de defensa y otros sectores relacionados con una liquidez abundante, independientemente de su rentabilidad o solvencia. Muchos de los bancos más grandes de Rusia están controlados por el Estado y dirigidos por personas de confianza de Putin. Sin embargo, la ley marcó un punto de inflexión, según funcionarios bancarios rusos, actuales y anteriores, que se mantuvieron en el anonimato al hablar de información no pública. Subordinaba al sector bancario —en el que Putin se había apoyado anteriormente para financiar otros proyectos importantes— a los objetivos de Moscú en tiempos de guerra y le atribuía gran parte de la carga de lo que estaba por venir.

Al principio, la estrategia pareció funcionar. A pesar de las sanciones occidentales que retiraron a bancos rusos clave del sistema de pagos internacionales SWIFT, congelaron cerca de 300.000 millones de dólares de las reservas del banco central y limitaron los precios del crudo ruso transportado por mar a 60 dólares por barril, Moscú pudo presumir de haber superado el temporal. El crecimiento resurgió con fuerza en 2023 y el rublo se recuperó rápidamente, impulsado por los controles de capital y el aumento vertiginoso de los ingresos energéticos. China e India incrementaron las compras de petróleo ruso con descuento. Las empresas nacionales se adaptaron, encontrando soluciones alternativas a las sanciones a través de terceros países como Turquía, Kazajistán y los Emiratos Árabes Unidos.

A primera vista, Putin parecía dispuesto a seguir luchando durante años, apostando a que su economía podría resistir la determinación de los aliados de Ucrania. Tras esa fachada de resiliencia, Rusia acumulaba problemas para el futuro, especialmente para sus bancos.

La mayor parte del gasto militar de Rusia se destina a los soldados

Es difícil revelar el gasto altamente clasificado de Rusia relacionado con la guerra. Craig Kennedy, del Centro Davis de Estudios Rusos y Euroasiáticos de la Universidad de Harvard, estima que entre julio de 2022 y noviembre de 2024, la deuda corporativa rusa podría haber crecido hasta un 71%, equivalente a 36,6 billones de rublos (460.000 millones de dólares). La mayor parte se concentró en sectores vinculados con el sector militar: fabricación de armas, tecnologías de doble uso, logística y acero. Moscú había creado, en la práctica, un canal fiscal paralelo: el sistema bancario se convirtió en un fondo de reserva clandestino basado en la deuda.

Kennedy afirmó que también se han flexibilizado los requisitos de supervisión financiera para el sector de defensa. «Los préstamos para defensa han aumentado en tres dígitos desde 2022», añadió. «Lo que significa que una parte significativa de la cartera de préstamos corporativos de Rusia es hoy una caja negra de riesgo mal gestionado».



Las consecuencias se hicieron evidentes en 2023, cuando el campo de batalla se estancó. Con una política monetaria aún laxa y el gasto en aumento, la presión inflacionaria se agravó rápidamente, con un aumento de los precios al consumidor de más del 10 % para mediados de 2025, acelerándose desde el 7,4 % a principios de 2024. Esto subrayó el fracaso del banco central para controlar la inflación y aumentó la presión para nuevas subidas de tipos. Legisladores rusos y analistas independientes sugirieron que la verdadera cifra de inflación podría haber sido incluso mayor. El desmesurado aumento de los precios en los supermercados, especialmente el de las patatas —que alcanzó un máximo histórico a principios de este año—, mostró el impacto real.

El Banco de Rusia no tuvo más remedio que actuar. Para octubre de 2024, había subido el tipo de interés clave al 21%, el más alto en más de dos décadas. Esto aumentó la presión sobre el sector bancario: muchas instituciones pagaban altos intereses por sus préstamos y depósitos, mientras aún conservaban una montaña de préstamos de guerra a tipo fijo más bajo. Tanto los clientes minoristas como los corporativos con tipos de interés variables comenzaron a tener dificultades para realizar los pagos, lo que redujo aún más los márgenes.

La gobernadora del banco central, Elvira Nabiullina, advirtió sobre la necesidad de frenar el “crecimiento explosivo de los préstamos tanto corporativos como minoristas”.



Al mes siguiente, Nabiullina fue más allá, declarando ante la Duma su preocupación por el “riesgo de sobreendeudamiento de las grandes empresas”. Incluso la industria de defensa tenía dificultades para pagar sus deudas. “Simplemente, si seguimos así, casi la mayoría de nuestras empresas quebrarán”, advirtió Sergei Chemezov, director del conglomerado estatal de defensa Rostec State Corp.

Paralelamente, el banco central instaba a los prestamistas a reestructurar los préstamos incobrables en lugar de exigirles la devolución de los préstamos, manteniéndolos fuera de los datos de morosidad. La verdadera magnitud del problema de la deuda era desconocida incluso para los altos directivos de los principales bancos, ya que se suspendieron las normas para marcar los préstamos como dudosos en el sector de defensa y se flexibilizaron los sistemas básicos de supervisión. “Es imposible determinar si existe un problema bancario si los bancos quieren refinanciar los préstamos y el banco central está dispuesto a hacer la vista gorda”, declaró a Bloomberg Sergei Guriev, decano de la London Business School y destacado economista ruso.

Añadió que el estancamiento de la economía rusa implica que muchas empresas tendrán dificultades para cubrir los pagos de intereses ajustados a la inflación, lo que aumenta la probabilidad de insolvencia. “No hay crecimiento. No está claro cómo las empresas van a devolver los préstamos”, añadió Guriev.

Historia de dos economías

A principios de 2025, la brecha económica se hacía insoportable. La industria de defensa rusa se encontraba en plena expansión. Los sectores civiles, no.

El crecimiento del PIB se desplomó hasta el 1,1 % interanual en el segundo trimestre de 2025, tras haber caído al 1,4 % en los tres primeros meses del año. El crecimiento anualizado superó el 4 % en 2024. El Fondo Monetario Internacional rebajó el mes pasado su pronóstico para este año al 0,9 %. Los medios de comunicación rusos han informado de la creciente preocupación de los analistas nacionales por el deterioro de los indicadores de consumo, la desaceleración de los mercados de la construcción y la obra nueva, y el creciente riesgo de quiebras.

El siguiente golpe vino del mercado petrolero mundial

A lo largo de 2025, los precios del crudo, que habían subido hasta los 100 dólares por barril al comienzo de la guerra, cayeron a alrededor de los 60 dólares, impulsados por una menor demanda mundial y un aumento de la producción. Dado que el petróleo y el gas representaron aproximadamente el 30% de los ingresos federales en 2024, el impacto de la caída de precios fue agudo.

Se proyecta que los ingresos petroleros de Rusia se estancarán

El presupuesto original para 2025 suponía un precio promedio de 70 dólares por barril. Para julio, el crudo ruso con descuento promediaba tan solo 55 dólares, según un análisis del Banco de Finlandia, organismo que supervisa el mercado. Este déficit contribuyó a elevar el déficit presupuestario mensual a 4,9 billones de rublos en julio, superando incluso el pico de la pandemia de COVID-19.

La disminución de los ingresos energéticos ejerció aún más presión sobre el Fondo Nacional de Riqueza de Rusia. Expertos del Instituto Gaidar de Política Económica advirtieron que el fondo de reserva podría agotarse por completo para finales de este año, lo que representa un duro golpe para la flexibilidad fiscal.

Para el verano de 2025, a medida que intensificaba los ataques contra Ucrania, matando a cientos de civiles, Moscú ya no podía contener la creciente preocupación. Bloomberg informó que funcionarios bancarios advertían de un riesgo creíble de una crisis de deuda en los próximos 12 meses. Varios bancos de importancia sistémica discutieron en privado la posible necesidad de un rescate. Moscú comenzó a utilizar lo que quedaba del Fondo Nacional de Riqueza para proporcionar capital a los bancos.

Nabiullina rechazó las preocupaciones, declarando en una conferencia de prensa que eran “totalmente infundadas”, pero incluso un informe del banco central señaló las “vulnerabilidades del sector financiero”, incluyendo el “riesgo crediticio y de concentración en los préstamos corporativos” y el “deterioro del rendimiento crediticio” en los préstamos al consumo. El Centro de Análisis Macroeconómico y Pronósticos a Corto Plazo —un grupo de expertos generalmente afín al Kremlin— estimó la probabilidad de una crisis bancaria sistémica para abril de 2026 en “moderada, pero en aumento”, sin definir el término “moderada”.

En junio, en un foro económico en San Petersburgo, la creciente tensión se hizo pública. El ministro de Economía, Maxim Reshetnikov, afirmó que Rusia estaba “al borde de una recesión”. El director ejecutivo de Sberbank, Herman Gref, describió la economía como una “tormenta perfecta”. Anton Siluanov, ministro de finanzas, coincidió e intentó culpar a Nabiullina.

“Realmente estamos en una tormenta”, declaró el ministro de finanzas, sugiriendo que la política fiscal y monetaria no había sido coordinada. “En algunas áreas, el Estado ha asumido toda la carga del riesgo de las tasas de interés. Así no es como debería funcionar”.

Putin intervino, diciendo a sus funcionarios que una recesión “no debe permitirse bajo ninguna circunstancia”. Pero a principios de agosto, mientras Trump amenazaba a Moscú y a sus socios comerciales con sanciones secundarias, algunos importantes bancos rusos se enfrentaban a graves tensiones. El daño ya no era teórico: lo estaban viendo en sus balances. En VTB, el segundo banco más grande de Rusia, la principal operación crediticia se había derrumbado. Sus ingresos netos por intereses se desplomaron un 49 % interanual, según sus resultados del primer semestre.

El déficit presupuestario de Rusia, durante la guerra, supera los mínimos de la pandemia

Ese era el contexto cuando Putin decidió que finalmente estaba listo para reunirse con Trump en persona. Mientras viaja a Alaska, el líder ruso se encuentra en un aprieto. Algunos funcionarios bancarios rusos, que solicitaron el anonimato para hablar de información confidencial, temen que, si logra un acuerdo que se mantenga, esto podría provocar una reducción del gasto militar, con graves consecuencias para los contratistas endeudados. Sin embargo, continuar la guerra podría conllevar riesgos aún mayores si Trump cumple con sus amenazas de endurecer las sanciones petroleras.

Eso es algo que Putin quiere evitar. Su solicitud de alivio de las sanciones vino acompañada de una exigencia de que Ucrania ceda toda su región oriental del Donbás a Rusia, así como Crimea, lo que exige que Kiev retire sus tropas de las zonas que aún controla. El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky —quien tampoco ha sido invitado a la cumbre—, y los líderes europeos rechazaron esa propuesta el fin de semana.

“Putin dejará de matar gente si el precio de la energía baja otros 10 dólares por barril”, declaró Trump a la CNBC la semana pasada. “No le quedará otra opción porque su economía está en crisis”.

Esa evaluación no difiere mucho de los temores de algunos dentro del sistema ruso. Esto podría significar que Trump tiene más cartas que jugar que Putin el viernes. El resultado de esa reunión probablemente demuestre quién jugó mejor sus cartas.

CON INFORMACION DE INFOBAE.