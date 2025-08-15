Sturzenegger defiende la gestión económica de Milei y acusa al peronismo de “sostener la casta”

Defensa de la gestión de Milei: Federico Sturzenegger respaldó fuertemente la política económica del presidente, destacando la apertura de mercados y el control del déficit fiscal como ejes centrales.

En una entrevista brindada a Todo Noticias (TN), el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se mostró como un firme defensor de la política económica del presidente Javier Milei y lanzó críticas contundentes al peronismo, al que señaló como responsable de un modelo que, según su visión, impide a los argentinos acceder a bienes importados a precios más competitivos.

“El peronismo es el gestor de la casta. Hay gente que no tiene interés en que la gente pueda comprar algo más barato”, sostuvo el funcionario, al tiempo que aseguró que el gobierno actual enfrenta “una oportunidad histórica de romper con el capitalismo de amigos que nos empobreció durante décadas”. Sturzenegger enfatizó que Milei busca reemplazar ese sistema por uno más competitivo, orientado a que los ciudadanos mejoren su calidad de vida.

Apertura de importaciones y salario real

El ministro defendió con fuerza la estrategia oficial de abrir el comercio exterior, argumentando que permitirá a los trabajadores acceder a productos más económicos y, en consecuencia, mejorar el poder adquisitivo de los salarios. “Milei tiene un enfoque de resolverle la vida a la gente para que tenga un salario real más alto, a partir de que pueda comprar las cosas más baratas”, explicó.

Para Sturzenegger, la política de apertura comercial no representa un riesgo para la economía local, sino una oportunidad para dinamizar las exportaciones. “Los países que importan mucho tienden a exportar mucho. Si te cerrás, no tenés demanda para dólares, eso hace que el valor del dólar caiga y tengas menos incentivo para exportar”, detalló, subrayando su visión de un mercado más abierto y competitivo.

Inflación y déficit fiscal

En relación con la evolución de los indicadores económicos, el funcionario se refirió especialmente a la inflación núcleo, que en los últimos datos registrados se ubicó en 1,5%. “Estamos súper bien no solo por el número, sino por el proceso. Ese dato nos retrotrae al 2018”, sostuvo. Sin embargo, advirtió que los procesos de desinflación “no son perfectos” y que no conviene exagerar los resultados de movimientos parciales.

Sturzenegger también destacó la reducción del déficit fiscal como un logro central de la gestión. A su juicio, los desequilibrios macroeconómicos heredados de gestiones anteriores se deben principalmente al déficit, y su control permite sentar las bases para la estabilidad económica. “Estamos en el camino correcto. El objetivo es que la gente sienta en el bolsillo la mejora que ya muestran los indicadores macro”, concluyó, reafirmando que la política de apertura comercial y ajuste fiscal continuará a pesar de las críticas opositoras.

Críticas al modelo anterior

El ministro no escatimó palabras al referirse a la gestión económica de los gobiernos anteriores, y vinculó al peronismo con prácticas de privilegio económico. “Es un sistema que nos empobreció. Defiende que solo ganen algunos vivillos”, afirmó, marcando una clara distancia de los modelos aplicados hasta el año pasado. La declaración se inscribe en la narrativa del oficialismo, que busca asociar la apertura de la economía y la reducción del déficit con la posibilidad de un incremento del salario real y la mejora del poder de compra de los ciudadanos.

Con estas declaraciones, Sturzenegger subrayó la línea de acción del gobierno: un enfoque liberal en materia económica, orientado a abrir mercados, controlar la inflación y consolidar un ajuste fiscal que permita a los ciudadanos sentir mejoras tangibles en su vida cotidiana, al tiempo que se crítica al peronismo por sostener estructuras que, según el funcionario, beneficiaron a grupos específicos en detrimento del conjunto de la población.

En un contexto electoral y de debate económico, la entrevista refleja la estrategia comunicacional del Ejecutivo: proyectar una gestión activa, orientada a la apertura y la eficiencia, mientras cuestiona los modelos previos y refuerza la narrativa de que la estabilidad macroeconómica y la mejora del salario real son posibles bajo la conducción de Milei.