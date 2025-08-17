El "9" empató de local y está a 2 puntos de la Tercera Fase

9 de Julio empató 1 a 1 con Gimnasia de Chivilcoy en condición de local, por la 5ª fecha de la Zona B del Torneo Federal A, en un partido sumamente disputado y que se hizo de ida vuelta. Destaca fue la actuación del arbitro Rekers, con fallos sumamente polémicos, entre los que destacó una clara mano que hubiese otorgado un penal para el "León".

Cuando parecía que el partido cerraría sin goles, en el minuto 87 la visita desequilibró el trámite. El recién ingresado Iturrieta econtró el espacio para dejar a Gómez solo frente al arquero, que ante la salida del guardametas definió con un toque preciso para estampar el 1 a 0.

Apenas sacó del medio, el "León" salió desesperado a quemar las naves en busca del empate, y lo consiguió por intermedio de Alex Salcedo, que ya en tiempo adicionado (93 minutos) y luego de un despeje del arquero rival en un corner, tomó el rebote para colocar la pelota en el ángulo derecho del rival.

Este resultado mantuvo al “León” en la sexta posición del grupo, en la lucha por un lugar en la fase de ascenso, donde los cuatro primeros avanzan, y el quinto clasifica a la Copa Argentina.

El próximo desafío para 9 de Julio será aún más exigente, ya que se enfrentará de visitante a San Martín de Formosa, un rival directo en la pelea por el ascenso.

Este duelo se presenta como una oportunidad clave para el “León”, que buscará sumar de a tres y mejorar sus posibilidades de pelear por el ascenso. La necesidad de obtener puntos se hace más apremiante en cada jornada, y el encuentro contra San Martín será fundamental para definir su futuro en el torneo.