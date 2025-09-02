La argentina que es abuela y se gana la vida en OnlyFans facturando en dólares

Silvia Garcilazo: la abogada que desafía tabúes en OnlyFans

A sus 53 años, Silvia Garcilazo se ha convertido en un fenómeno en OnlyFans, donde publica contenidos eróticos bajo el nombre "Dakini.S". Abogada especializada en derecho tributario, Silvia comparte más de 100 videos y 500 fotografías en la plataforma, desde abril de 2023, afirmando estar entre los diez creadores más visitados a nivel mundial.

Originaria de Paraná, Entre Ríos, Silvia se mudó a Victoria hace ocho años. Su madre fue contadora en la AFIP y su padre trabajó en Vialidad. Desde joven mostró un espíritu rebelde, cuestionando las normas en su colegio católico. A los 20 años se trasladó a Buenos Aires para estudiar psicología, pero un embarazo inesperado la llevó a cambiar su rumbo y estudiar abogacía.

Silvia tuvo su único hijo a los 21 años y forjó una relación de 28 años con un maestro de kung fu, a quien reconoce como una influencia positiva en su vida y su crecimiento personal. Tras su separación hace cuatro años, inició un viaje de autodescubrimiento a través de la terapia psicoanalítica y exploraciones esotéricas.

Aprovechando su nueva libertad, Silvia publicó un libro en 2021 titulado "Metta, Terapias contadas por pacientes", que combina sus experiencias en terapia y lo esotérico. Además, comenzó a incursionar en la pintura, creando una serie de obras inspiradas en el tarot.

La pandemia de 2020 la impulsó a retomar sus estudios de psicología, donde conoció a un grupo de jóvenes que la llevaron a explorar el mundo de OnlyFans. Silvia decidió convertirse en creadora de contenido erótico, respaldada por un grupo de amigas y con un enfoque artístico. Asegura que su misión es desmitificar la masturbación femenina y brindar un espacio donde las mujeres puedan explorar su sexualidad sin tabúes.

En la actualidad, cuenta con aproximadamente 8,000 seguidores en OnlyFans y más de 96,300 en Instagram. A pesar de la notoriedad y los retos que ha enfrentado, incluidos comentarios negativos y la exposición de su vida privada, Silvia continúa con determinación. “Elegí ser libre sin dañar a nadie”, afirma.

Aunque anima a mujeres de su edad a liberarse y explorar sus deseos, advierte que el camino de la exposición pública no es fácil. "No le recomendaría OnlyFans a las chicas jóvenes sin estar completamente seguras de las consecuencias", concluye, resaltando la importancia de estar preparadas para la presión que conlleva dicha elección.