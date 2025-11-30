Relata su experiencia tras estar 45 minutos clínicamente muerto: "Estaba allí mirando mi cuerpo"

Un hombre que estuvo considerado muerto durante 45 minutos reveló lo que vio. El hombre cree que pasó al más allá tras una reacción desagradable a un medicamento. Al desplomarse en el suelo del baño de un restaurante, el hombre conocido como @after.life.echoes en TikTok, quedó sin vida.

El tiktoker explica que los paramédicos solo se percataron de que había señales de vida después de colocarlo en una bolsa para cadáveres. El hombre entiende que estaba inconsciente y que había pasado al más allá donde pudo presenciar su muerte.

"Lo miraba todo desde arriba, pero lo extraño es que no sentía que fuera yo en absoluto, aunque estaba sentado allí mirando mi propio cadáver", dijo en 'Mirror'. "Sería casi como ir al cine, a una película de verdad, y ver a alguien vestido y con el mismo aspecto que tú en la película, pero pensar: 'Ese no soy yo, porque estoy aquí viendo la película'", añadió.

Su historia llega después de que una mujer estadounidense explicara que la muerte es una ilusión tras su experiencia cercana a la muerte. Brianna Lafferty, de 33 años, escuchó una voz que le preguntaba si estaba lista y aceptó al entrar en la oscuridad total al quedar sin vida recientemente.

El caso del tiktoker es similar, ya que es un exfisicoculturista murió en el suelo del baño tras sufrir convulsiones. Cuando lo encontraron, estaba frío al tacto, por lo que los médicos dedujeron que había fallecido.

El exfisicoculturista dijo que vio cómo los paramédicos embolsaban su cuerpo y lo subían a una ambulancia. Mientras viajaba en la parte trasera, empezó a ver una luz y recuperó el conocimiento. Entonces, supuestamente escuchó a uno de los paramédicos decir: "Este no está muerto".

Seguidamente el médico abrió la bolsa para cadáveres y encontró una señal de que seguía vivo. Fue entonces cuando el hombre comenzó a comprender que estaba presenciando su propia muerte. El hombre explicó su experiencia en un vídeo de TikTok.