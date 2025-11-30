Olvidó a su esposa en una Estación de Servicio y se da cuenta 300 kilómetros después

Durante un viaje desde París hacia Marruecos, un hombre de 62 años olvidó a su esposa en una gasolinera cercana a Orléans. El hombre condujo más de cuatro horas y recorrió más de 300 kilómetros hasta que se percató de la ausencia de su esposa. El incidente ocurrió de madrugada, cuando la familia compuesta por el matrimonio y su hija de 22 años se detuvo en una gasolinera para repostar.

La mujer salió al baño sin avisar a su marido y, el conductor retomó la marcha creyendo que todos estaban a bordo. La hija, que estaba dormida en los asientos traseros del vehículo, tampoco notó la ausencia de su madre.

Horas más tarde, al llegar a la región de Las Landas, el hombre se dio cuenta de que había olvidado a su mujer. Fue a las 8:30 de la mañana cuando el hombre nervioso y angustiado, llamó a la policía de Labouheyre para denunciar la desaparición de su mujer. No obstante y según recoge The Sun, el conductor tuvo que llamar a la policía porque no recordaba dónde se habían detenido. Un portavoz de la policía aseguró que la mujer ya había llamado a los agentes argumentando que su marido la olvidó. Gracias al rastreo del teléfono móvil de la mujer, los agentes lograron localizarla en un área de descanso de Deux-Sèvres, lugar donde llevaba esperando desde las cuatro de la madrugada.

La esposa, de 60 años, esperó durante horas hasta que se reencontraron. Aunque en un primer momento se barajó la posibilidad de un abandono deliberado, las investigaciones descartaron esta hipótesis. Tras revisar todos los indicios disponibles, los agentes concluyeron que se trató únicamente de un error humano, sin intencionalidad alguna por parte del conductor. La investigación quedó cerrada sin presentar cargos.

El incidente ha generado debate en redes sociales sobre la responsabilidad al volante y el grado de desatención que puede alcanzarse durante los largos viajes por carretera. Pese al susto, la mujer fue localizada sana y salva, aunque tuvo que esperar durante varias horas en solitario en una zona de descanso en plena noche.

El marido no tuvo más opción que dar la vuelta y recorrer nuevamente los 300 kilómetros para recogerla antes de reanudar su viaje hacia Marruecos.

Una anécdota que tuvo lugar en temporada alta

El incidente tuvo lugar en uno de los días más transitados del año en las carreteras europeas. Coincidiendo con el inicio de julio, millones de viajeros se desplazan por Europa en sus vacaciones de verano. Por ejemplo, en España la Dirección General de Tráfico (DGT) prevé casi 48 millones de desplazamientos solo en el mes de julio, y hasta 100 millones durante todo el verano lo que lo convertiría en un récord histórico.

Afortunadamente, este olvido no terminó en tragedia, y la anécdota se suma a la lista de historias curiosas de carretera que, al menos esta vez, no implican accidentes ni daños mayores.