"Manes se quiso quedar con mi herencia": 27 noches, el éxito de Netflix que es lapidario con el diputado Radical

Natalia Cohen, la víctima de Facundo Manes: "Facundo Manes se quiso quedar con mi herencia. Me internó y me quiso hacer pasar por loca. La Justicia me dio la razón".

Natalia Cohen, una mujer que ha sido foco de atención mediática y pública, ha compartido su desgarradora historia sobre su relación con Facundo Manes. Según sus declaraciones, Cohen ha enfrentado no solo un conflicto personal intenso, sino también un proceso judicial que la ha llevado a reclamar su autonomía y derechos en medio de un contexto emocionalmente agotador.

En sus relatos, Natalia sostiene que Manes intentó adueñarse de su herencia, un tema que parece rodear su relación y que es fundamental para entender las tensiones entre ambos. A lo largo de su narración, enfatiza cómo esta disputa se transformó en una pesadilla personal. "Facundo Manes se quiso quedar con mi herencia", dice firmemente, sugiriendo que su intención no era simplemente un malentendido, sino un interés ulterior que la llevó a sospechar por su bienestar y estabilidad emocional.

Natalia también revela que fue internada en un centro de salud mental, lo que ella considera un intento deliberado de Manes para desacreditar su estado mental y hacerla pasar por una persona "loca". En un contexto donde el estigma hacia la salud mental aún persiste, estas acusaciones añaden una capa de complejidad y dolor a su experiencia, pues dan luz a las tácticas que, según ella, se utilizaron para despojarla de su voz y su agencia. "Me quiso hacer pasar por loca", afirma, aludiendo a un temor compartido por muchas personas que enfrentan situaciones similares en sus relaciones personales.

El proceso judicial que siguió a estos acontecimientos ha sido un camino arduo para Natalia, quien ha tenido que lidiar con un sistema que, en ocasiones, puede ser lento y lleno de obstáculos. Sin embargo, la determinación de Natalia en su búsqueda de justicia se ha visto reflejada en el veredicto final de la corte: "La Justicia me dio la razón", dice, ofreciendo una nota de esperanza y afirmación tras un periodo de incertidumbre y lucha.

Este caso no solo resalta la importancia de la autonomía personal y la protección de los derechos en relaciones de pareja, sino que también pone de relieve la necesidad de una mayor sensibilización sobre los problemas relacionados con la salud mental y las dinámicas de poder que pueden existir en tales relaciones. La historia de Natalia Cohen es un recordatorio de que, a pesar de las adversidades, la búsqueda de justicia y la verdad pueden prevalecer, ofreciendo no solo una resolución individual, sino también un llamado a la sociedad para reflexionar sobre estos temas delicados y a menudo invisibilizados.

27 Noces la película del momento en Netflix

27 noches llegó a Netflix y no es una película más de comedia, de esas que se pierden en el montón: vale la pena verla y no solo por el elenco que reúne o por tener a Daniel Hendler como director, sino porque detrás hay una historia profundamente humana, que habla de lo que ocurre cuando se mezclan la vejez, el poder, la familia y el juicio social sobre la cordura. Y sí, también porque está basada en una novela inspirada en un hecho real, lo cual siempre suma un peso emocional distinto. Esa historia real involucra directamente al diputado nacional Radical Facundo Manes, quien fue acusado por Natalia Cohen de querer quedarse con su millonaria herencia.

Estrenada mundialmente en el prestigioso Festival Internacional de Cine de San Sebastián, 27 noches fue parte de la Sección Oficial, lo que ya nos adelanta que no se trata de una comedia ligera o de un drama común. Es una película que mezcla con inteligencia el drama, la ironía y un tipo de humor muy fino, casi incómodo por momentos, pero absolutamente necesario para contar esta historia.

La película es una adaptación de la novela homónima escrita por Natalia Zito, publicada en 2021 y basada en un caso que ella misma vivió de cerca. Este detalle se siente en cada escena, puesto que hay una sensibilidad muy real detrás de los personajes, y eso se nota especialmente en Martha, la protagonista, interpretada magistralmente por Marilú Marini. Su actuación tiene una fuerza y una ternura que atraviesan la pantalla.

La película llegó a Netflix el 17 de octubre de 2025 y te recomiendo la veas y analices para que entiendas cuál es el mensaje. Por lo pronto, acá te dejo toda la información de esta nueva producción argentina.

¿De qué se trata 27 noches?

Es la historia de una mujer mayor que, tras una vida llena de arte, independencia y excentricidades, termina internada en una clínica psiquiátrica. Sus hijas dicen que sufre de demencia, excusándose en sus actitudes un tanto libertinas. Pero… ¿Eso es cierto? ¿O simplemente ya no encaja en lo que esperamos de una persona de su edad?

El personaje de Martha Hoffman, de 83 años, es todo menos convencional. Es adinerada, sí, pero también libre, intensa, misteriosa. De pronto, y sin mucha explicación, sus hijas deciden que debe ser internada. Y ahí aparece Leandro Casares, un perito judicial interpretado por el propio Daniel Hendler, que tiene la tarea de determinar si necesita ayuda médica o si todo es parte de un plan para quitarle el control de su fortuna.

A medida que avanza la historia, la película nos hace cuestionar qué entendemos por “normalidad”, qué tanto se protege realmente a las personas mayores y cuánto hay de interés personal en las decisiones familiares. Lo interesante es que 27 noches no busca darte todas las respuestas, sino invitarte a que te hagas esas preguntas desde un lugar íntimo y reflexivo.