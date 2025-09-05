Ya se sabe cuántos minerales tiene el país: ¿cuánto valen todos juntos?

La Argentina guarda bajo tierra una riqueza que, medida a precios internacionales de hoy, supera los u$s4,1 billones (es decir, 4,1 millones de millones de dólares). Así surge de una "valuación orden-de-magnitud" realizada a partir de la actualización oficial de la base de Recursos y Reservas Minerales de la Secretaría de Minería de la Nación a septiembre de 2025, y de los precios spot internacionales actuales de litio, cobre, oro, plata y uranio.

La estimación contempla dos aspectos: por un lado el valor bruto total de los recursos y reservas, como si el país pudiera venderlos hoy al contado en el mercado global. Y por otro, la inversión necesaria (CAPEX) para poner en marcha todos los proyectos en un plazo agresivo de 20 años.

Exportaciones anuales teóricas

Si se explotara un veinteavo del inventario (1/20) cada año durante 20 años, las exportaciones brutas (a precios de hoy) podrían ascender a unos u$s206.000 millones por año, sólo de metales, sin netear costos, impuestos ni regalías.

Estas exportaciones mineras potenciales triplicarían las ventas externas anuales actuales totales, que rondan los u$s80.000 millones. Solo el sector automotriz exporta aproximadamente u$s8.000 millones al año; el agro ronda los u$s38.000 millones, e incluso el sector energético (petróleo y gas) está en torno a los u$s6.000 y u$s10.000 millones, muy lejos de las cifras mineras en potencial. Por supuesto, hay que considerar que estas exportaciones mineras son "teórico-potenciales" a precios spot, sin descontar costos ni inversiones.

