Patada en los testículos: Felipe Michlig reivindicó a Omar Perotti, el mismo que firmó el lamentable "Pacto con Irán"

Por Carlos Zimerman

Felipe Michlig es el senador por el departamento San Cristóbal, un cargo que ocupa desde hace más de 25 años, es decir, un cuarto de siglo; un tiempo por demás excesivo para un sistema democrático. Felipe Michlig fue el presidente de la Convención que le otorgó a Santa Fe la nueva Constitución, la misma que ayer fue jurada por la mayoría de la "casta" obediente, pero no por quienes aún tienen la libertad de expresarse sin condicionamientos. Esta Constitución permitirá al gobernador ser reelecto, lo que quizá fue el objetivo principal de la reforma; ayer, muchos convencionales que no responden al poder se abstuvieron de jurar.

Michlig, en su calidad de presidente, no solo agradeció al gobernador Pullaro, sino también a Omar Perotti, el exgobernador de la provincia, quien en su momento votó a favor del Pacto de entendimiento con Irán, nación considerada terrorista y que intentó realizar negocios oscuros con el kirchnerismo. Michlig no dudó en reivindicar la figura de Perotti, un personaje controvertido en la política, a quien algunos, entre los que me incluyo, consideran un verdadero traidor a la patria por haber votado ese pacto que marginó a Argentina en el contexto mundial.

Lo de ayer fue un claro ejemplo de "casta", y resulta indignante la actitud de Felipe Michlig, el senador eterno.