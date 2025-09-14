Macri prepara su regreso tras la derrota bonaerense de LLA y crece la presión para recomponer la alianza con Milei

Mauricio Macri prepara su reaparición pública con un acto en Buenos Aires junto a candidatos del PRO, tras la derrota oficialista en la provincia.

Patricia Bullrich pidió restablecer el diálogo con Macri y reclamó mostrar fortaleza en la alianza con La Libertad Avanza.

Desde el macrismo afirman que Milei aún no los contactó, pese a los gestos del Gobierno para recomponer vínculos.

Karina Milei convocó a una reunión de la Mesa Bonaerense para coordinar estrategias con dirigentes del PRO y LLA.

La campaña en CABA genera tensiones: el PRO exige mayor protagonismo mientras López Murphy busca captar el voto desencantado.

El regreso de Macri apunta a reposicionar su liderazgo interno y condicionar la estrategia libertaria rumbo a octubre.

El revés electoral en Buenos Aires reconfiguró el tablero político oficialista. Mientras Patricia Bullrich sugiere tender puentes con Mauricio Macri y el Gobierno convoca a referentes del PRO a la Casa Rosada, el ex presidente trabaja en silencio en su regreso a la escena pública. Según trascendió, podría encabezar la próxima semana, en la Ciudad de Buenos Aires, un acto con candidatos amarillos de todo el país. La organización está a cargo del secretario general del PRO, Facundo Pérez Carletti, y se perfila como el escenario para que Macri fije posición sobre la alianza con La Libertad Avanza (LLA) tras el traspié bonaerense.

En el macrismo aseguran que nadie del Gobierno los llamó para recomponer el vínculo. “El que tiene que llamar es el Presidente, el jefe de Patricia, pero eso todavía no pasó”, dijeron a Infobae. Desde el entorno de Bullrich, en tanto, insistieron en que la idea fue planteada en la mesa política de Casa Rosada a Javier y Karina Milei, así como a Santiago Caputo: “Hay que acercarse a los socios y dejar de lado las diferencias. Tenemos por delante la campaña en CABA y hay candidatos del PRO en las listas”.

En la primera línea amarilla, hay quienes ven con buenos ojos los gestos del Gobierno tras la derrota. Fernando De Andreis, exsecretario general de la Presidencia y candidato a diputado, consideró que el mensaje de las urnas puede convertirse en una oportunidad. “Si el Gobierno atiende el llamado de atención del domingo, soy optimista. Tiene que corregir errores y asumir que nunca es fácil llevar adelante las transformaciones que propone”, afirmó en diálogo con LacaStream.

Este lunes, Karina Milei encabezará una nueva reunión de la Mesa Bonaerense en Casa Rosada, donde confluirán dirigentes de LLA y el PRO para definir estrategias. Entre los confirmados figuran Cristian Ritondo, Sebastián Pareja, José Luis Espert, Diego Santilli, Diego Valenzuela, Guillermo Montenegro y el legislador electo Maximiliano Bondarenko. En paralelo, el presidente Milei tomará juramento a Lisandro Catalán como nuevo ministro del Interior, un ascenso que en algunos sectores del PRO generó dudas: “En un momento de mucha necesidad de acercamiento con los gobernadores, no parece alguien con vuelo suficiente”, evaluó un dirigente nacional.

La campaña porteña también está en la mira. El oficialismo comenzó a difundir un spot que combina un discurso genérico de Milei con las palabras del candidato local, Alejandro Fargosi. El objetivo es retener las bancas de Diputados y fortalecer la boleta al Senado encabezada por Bullrich. “Si se hizo una alianza, estaría bueno que eso se muestre”, reclamó la ministra de Seguridad esta semana. Pero desde el PRO porteño cuestionan el manejo de la campaña por parte de LLA: “Ellos son los que dicen que no necesitan del PRO. Habrá que ver cómo dejan de agredir a la Ciudad”, lanzó un referente de Uspallata.

Mientras tanto, Ricardo López Murphy intenta capturar el voto desencantado. Publicó una foto junto a Macri con el mensaje “hay que volver a las bases” y se mostró con Esteban Bullrich y Carlos Melconián. En un encuentro con el exministro de Educación, recordó las disputas del pasado pero valoró la capacidad de reencontrarse para “construir sobre lo que nos une”.

El eventual regreso de Macri a la escena y la presión del PRO para reposicionar la alianza con Milei evidencian que la derrota bonaerense fue un golpe que sacudió las estructuras de LLA. El ex presidente evalúa aprovechar este contexto para reforzar su liderazgo interno y condicionar la estrategia libertaria en los distritos clave de cara a las generales de octubre.