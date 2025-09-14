Las estrategias rumbo a las elecciones legislativas

El consultor político Roque Cantoia (Doxadata) realizó un análisis sobre el comportamiento del electorado en Santa Fe, en el contexto de las elecciones legislativas nacionales programadas para el 26 de octubre. Según Cantoia, el resultado electoral dependerá del voto conjunto hacia Javier Milei y Maximiliano Pullaro, mientras los partidos buscan fortalecer su presencia tanto a nivel local como provincial.

"Estamos viviendo un 2025 electoralmente muy intenso. Tras las convencionales en abril y las elecciones locales en junio, la atención ahora se centra en octubre", afirmó Cantoia en una entrevista con Fabián Acosta en el programa "Mañana UNO" en UNO 106.3 FM.

Segmentos del Electorado

El consultor identificó tres segmentos clave en el votante santafesino:

Un 30% desaprueba a ambos candidatos, Milei y Pullaro, alineado con el peronismo.

Entre el 12% y el 15% apoya exclusivamente a Milei, integrado por el núcleo liberal más fuerte.

Un 35% a 40% aprueba a ambos, constituyendo el voto decisivo para las elecciones de octubre.

La Liga Provincias Unidas: Mirando Hacia el Futuro

Sobre la reciente creación de la liga Provincias Unidas por parte de Pullaro, Cantoia comentó que "es una iniciativa interesante como construcción a largo plazo, pensada más para después de octubre que para esta elección inmediata". Este enfoque podría desembocar en un bloque provincialista y una alternativa para las elecciones de 2027.

Respecto a la lista de Provincias Unidas, liderada por Gisela Scaglia y Pablo Farías, Cantoia destacó que la participación del gobernador en la campaña intermedia es un hecho novedoso. "En elecciones legislativas, la marca suele tener más peso que los nombres, pero Pullaro asume la responsabilidad de impulsar a sus candidatos", añadió.

Desempeño del Justicialismo

Cantoia también analizó el desempeño del peronismo en recientes elecciones. "El PJ mostró fuerza en las diez ciudades más pobladas, desde Rosario hasta Esperanza, donde se mantuvo competitivo en lo local. Sin embargo, a nivel provincial no ha logrado unificar su estrategia para ser efectivo hacia 2027", indicó.

La Libertad Avanza y Desafíos Actuales

Sobre La Libertad Avanza, que cuenta con figuras como Juan Pedro Aleart y Ana Cantiani, Cantoia observó que "el oficialismo nacional llega debilitado. Milei atraviesa un período de meseta y contracción en su aprobación, lo que limitará el techo electoral de LLA a los niveles alcanzados en elecciones locales recientes".