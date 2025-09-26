Viotti y un ambicioso plan de pavimentación para la ciudad

Este viernes por la mañana, el secretario de Infraestructura, Servicios y Ambiente del Municipio, Nicolás Asensio, se reunió con concejales para detallar un nuevo proyecto de pavimentación que busca ser aprobado por ordenanza.

Asensio destacó que la iniciativa presenta dos cambios clave respecto al plan anterior.

Primero, se incluirán calles con pavimento asfáltico de más de 40 años que serán repavimentadas con hormigón. Segundo, se establecerá un sistema de zonificación, priorizando la ejecución en áreas donde los vecinos hayan realizado un mayor porcentaje de pago anticipado.



En términos de financiamiento, se implementará un sistema de “contribución por mejoras”, ofreciendo opciones de pago al contado con un 15% de descuento o en hasta 60 cuotas con actualización semestral. Según Asensio, el costo promedio para un lote de 10 por 30 metros en barrios comunes oscilará entre 70 y 80 mil pesos mensuales, aunque el valor variará según ubicación y medidas. Los frentistas de calles laterales pagarían cuotas menores, de entre 10 a 35 mil pesos.



Además, el proyecto incluye un mecanismo de oposición: si más del 40% de los vecinos se opone, la obra no se llevará a cabo.



Asensio anunció que los trabajos comenzarán en el barrio Mora, que tiene pocas calles pavimentadas. Se priorizarán las arterias utilizadas por el transporte público para mejorar la conectividad interna y facilitar el acceso a la avenida.

“El apoyo de los concejales fue positivo y están alineados con el propósito del proyecto. Ahora esperamos la aprobación de la ordenanza para iniciar los trabajos”, concluyó Asensio.