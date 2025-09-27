Se presentó el proyecto "Rafaela productiva 2031"

En el día de ayer, Patricia Imoberdorf, secretaria de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo, se reunió con el Concejo local para presentar el proyecto "Rafaela Productiva 2031". Durante la sesión, Imoberdorf solicitó la colaboración de los concejales en la realización de charlas y talleres relacionados con esta agenda, la cual surge tras extensos diálogos con distintas instituciones y el intendente Luis Viotti.

La funcionaria subrayó la importancia de centrarse en la producción, ciencia y tecnología, con el objetivo de consolidar a Rafaela como un polo de conocimiento que potencie sus industrias y empresas.

Los talleres comenzarán en octubre, coordinados por ACDICAR (Agencia de Desarrollo e Innovación de Rafaela) y liderados por el Municipio. Daniel Frana, director ejecutivo de la agencia, será el encargado de guiar el proceso, que busca fortalecer la planificación estratégica en la ciudad.

Frana destacó el interés por participar en este cuarto plan estratégico desde los años noventa y afirmó que la agencia cumplirá 20 años en 2026, consolidando su rol como facilitadora en el proceso de planificación colaborativa.

Por su parte, el concejal opositor Martín Racca manifestó su apoyo al proyecto y reiteró la importancia de la Agenda de Desarrollo Productivo 2025-2031, señalando que el Concejo está dispuesto a respaldar esta iniciativa.