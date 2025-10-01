Oriana Sabatini y Paulo Dybala confirmaron que esperan su primer hijo

Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que están esperando su primer hijo a través de un emotivo video compartido en redes sociales. En la publicación conjunta, la pareja tituló el video como su "primer posteo de nosotros tres".

En el clip, Oriana mostró las primeras imágenes de la ecografía, compartió el sonido del latido del corazón y mostró cómo está creciendo su pancita. Al final del video, susurró: "Vamos a ser papás", mientras se besaba con Dybala.

El anuncio generó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes expresaron sus felicitaciones con comentarios como "Qué hermosa noticia" y "Felicitaciones, mamá y papá".