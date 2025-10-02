Por qué Ucrania necesita renovar sus defensas ante los ataques masivos de Putin

Los recientes bombardeos rusos contra territorio ucraniano revelan un desafío preocupante: Moscú ha logrado modificar sus misiles balísticos para evadir los sistemas de defensa más avanzados que Occidente ha proporcionado a Kiev, según funcionarios ucranianos y occidentales consultados por el Financial Times.



La efectividad de las baterías Patriot estadounidenses, el único sistema capaz de interceptar misiles balísticos rusos en el arsenal ucraniano, ha caído drásticamente en los últimos meses. Datos públicos de la fuerza aérea ucraniana compilados por el Centro para la Resiliencia de la Información con sede en Londres y analizados por el diario británico muestran que la tasa de intercepción de misiles balísticos alcanzó el 37% en agosto, pero se desplomó al 6% en septiembre, a pesar de que Rusia lanzó menos proyectiles ese mes.



El miércoles, la fuerza aérea de Ucrania informó que los cuatro misiles Iskander-M disparados durante la noche habían eludido las defensas del país y alcanzado sus objetivos.

monumento a la “hermandad militar”

Modificaciones que cambian las reglas del juego

Moscú ha mejorado aparentemente sus sistemas móviles Iskander-M, que lanzan misiles con un alcance estimado de hasta 500 kilómetros, así como los misiles balísticos Kinzhal lanzados desde el aire, que pueden volar hasta 480 kilómetros, según funcionarios ucranianos y occidentales actuales y anteriores consultados por el diario británico.



Los proyectiles ahora siguen su trayectoria habitual antes de desviarse y ejecutar una caída terminal pronunciada o realizar maniobras que “confunden y evitan” a los interceptores Patriot, explicaron las fuentes al Financial Times.



“Es un cambio de juego para Rusia”, dijo un ex funcionario ucraniano citado por el periódico. Combinado con entregas más lentas de interceptores de defensa aérea desde Estados Unidos, la campaña de misiles ha destruido instalaciones militares clave e infraestructura crítica antes del invierno.

Objetivos estratégicos en la mira

Al menos cuatro plantas de fabricación de drones en Kiev y sus alrededores resultaron gravemente dañadas por misiles este verano, dijeron funcionarios ucranianos actuales y anteriores al Financial Times. Esto incluyó un ataque el 28 de agosto contra una instalación que producía drones Bayraktar turcos, según publicaciones de funcionarios locales.

Dos misiles lanzados en ese ataque parecen haber apuntado a las oficinas de una compañía que diseña y produce componentes para sistemas de drones, dijeron dos funcionarios informados sobre el incidente. Los proyectiles rusos eludieron las defensas aéreas ucranianas y también dañaron las oficinas de la delegación de la UE y el Consejo Británico, ubicadas cerca.

Los propios sistemas Patriot también fueron blancos. Algunos de ellos han sido atacados y dañados tras meses de ataques rusos sostenidos, lo que ha adelgazado la arquitectura de defensa aérea por capas del país.

El personal especializado entrenado en estos sistemas también ha sido blanco de ataques, entre ellos el teniente coronel Denys Sakun, ingeniero jefe de una unidad de misiles antiaéreos de la 96ª Brigada de Kiev, quien había ayudado a configurar sistemas acreditados con el primer derribo mundial de un misil ruso Kh-47M Kinzhal. Sakun fue asesinado en diciembre mientras intentaba salvar equipo Patriot durante un incendio después de un ataque ruso en la región de Kiev, según relatos públicos.

Los Patriots anteriormente estaban protegidos por otros sistemas como el Iris-T europeo y baterías de alcance medio, pero ahora, con algunos de esos activos dañados o redespliegados, “los Patriots tienen que cubrirse a sí mismos” mientras enfrentan amenazas de misiles rusos entrantes en algunos casos, dijo una persona familiarizada con el asunto.

Ajustes tácticos detectados

Un funcionario occidental informado sobre los datos de rendimiento del Patriot dijo al Financial Times que la primera indicación de una mejora en los misiles rusos fue una caída marcada en las tasas de intercepción.

Dijo que había surgido un “patrón” en el que los misiles entrantes se comportaban de manera diferente en su “fase terminal”, desviándose de sus configuraciones de combate previamente establecidas.

Esta evaluación está respaldada por un informe del inspector general especial de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos que cubre el período del 1 de abril al 30 de junio. El documento señala que las fuerzas armadas de Ucrania han “luchado para usar consistentemente los sistemas de defensa aérea Patriot para protegerse contra los misiles balísticos de Moscú debido a recientes mejoras tácticas rusas, incluidas mejoras que permiten a sus misiles cambiar de trayectoria y realizar maniobras en lugar de volar en una trayectoria balística tradicional”.

El informe citó un ataque ruso el 28 de junio que incluyó siete misiles balísticos, de los cuales Ucrania derribó solo uno, y un bombardeo el 9 de julio —en ese momento el mayor asalto aéreo desde el inicio de la guerra— que incluyó 13 misiles, de los cuales Kiev derribó o suprimió siete.

La carrera tecnológica

Analistas consultados por el Financial Times dijeron que los ajustes de software probablemente sean la razón detrás de la mayor efectividad de los misiles rusos. Fabian Hoffmann, investigador de misiles en la Universidad de Oslo, dijo que los fabricantes rutinariamente analizan datos de intercepción para mejorar el rendimiento. Rusia, dijo, parece estar haciendo esto.



El Iskander-M “puede maniobrar de manera bastante agresiva en la etapa terminal”, señaló. En lugar de cambios costosos de hardware, los ajustes a los sistemas de guía podrían instruir a un misil para ejecutar una maniobra rápida justo antes de impactar el objetivo y luego sumergirse abruptamente, complicando la capacidad de rastreo y combate del Patriot.

“Una trayectoria terminal más pronunciada, eso es algo que puedes programar en el misil”, dijo Hoffmann al periódico.

Ucrania comparte datos de operación del Patriot con el Pentágono y los fabricantes estadounidenses del sistema de defensa aérea, dijeron funcionarios occidentales y ucranianos al Financial Times. Raytheon, con sede en Virginia, fabrica el sistema Patriot, mientras que Lockheed Martin, con sede en Maryland, produce los misiles interceptores del sistema. Los datos se utilizan para realizar las actualizaciones necesarias para mantenerse al día con los ajustes de Rusia, pero un funcionario dijo que esas mejoras a menudo iban por detrás de las tácticas en evolución de Moscú.

Llamado urgente

Sergiy Kyslytsya, primer viceministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, dijo al Financial Times que “los rusos continúan mejorando significativamente la tecnología de sus misiles Iskander y otros”. Enfatizó la necesidad de que los socios de Kiev interrumpan los flujos de componentes de fabricación occidental hacia Rusia, incluso a través de China.

Con el invierno acercándose, el presidente Volodimir Zelensky ha advertido que Moscú está volviendo a su estrategia familiar de atacar la red eléctrica de Ucrania para sumir al país en la oscuridad y minar la moral. Pero la tecnología de misiles en evolución de Rusia hace que la amenaza de este año sea más aguda.

“Desafortunadamente, esto ya se ha convertido en una táctica rusa tradicional”, dijo. “Rusia está intentando una vez más golpear a Ucrania con un apagón este año”.

Zelensky ha suplicado a los socios occidentales de Ucrania que proporcionen más sistemas Patriot a su país, ofreciendo comprar hasta 10 sistemas completos. No se divulga información sobre el número de baterías Patriot que tiene Ucrania y dónde están desplegadas, pero se sabe que se han entregado al menos seis, con componentes de al menos tres adicionales entregados en semanas recientes por Alemania y Noruega.

CON INFORMACION DE INFOBAE.