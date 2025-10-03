Feriado de octubre 2025: cuáles son los 3 destinos para disfrutar

Argentina: Feriado del 10 al 13 de octubre de 2025 ajena oportunidades de turismo interno

El próximo fin de semana largo en Argentina se celebrará del viernes 10 al lunes 13 de octubre de 2025, coincidiendo con el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, cuya fecha original es el 12 de octubre. Esta modificación busca fomentar el turismo interno y reactivar el consumo en distintos destinos turísticos del país.

Los argentinos tendrán la oportunidad de explorar tres destinos destacados:

Potrerillos, Mendoza: Ubicado a 65 kilómetros de la capital provincial, este atractivo valle es conocido por su Dique Potrerillos, un embalse con aguas turquesas que rodeado de montañas ofrece actividades al aire libre todo el año, como kayak, stand up paddle y pesca deportiva. Ruta de “Los Siete Lagos”, Neuquén: Este recorrido entre San Martín de los Andes y Villa La Angostura destaca por sus paisajes de lagos cristalinos, bosques y montañas nevadas. A los siete lagos tradicionales se suman recientemente Meliquina y Lolog, ampliando las opciones para quienes buscan explorar la belleza natural de la región. Salta: La provincia ofrece paisajes menos conocidos, pero igualmente encantadores. Entre sus puntos destacados se encuentra la Iglesia San Francisco Solano y la Plaza Belgrano. El Galpón, a más de 150 kilómetros de la capital, se presenta como un destino ideal para realizar caminatas y disfrutar de la pesca deportiva en el Dique El Tunal.

En el calendario de feriados del 2025, el siguiente fin de semana largo será el 20 de noviembre, trasladando el Día de la Soberanía Nacional al lunes 24, mientras que el viernes 21 se establecerá como un nuevo día no laborable para seguir incentivando el turismo interno.