Nueva convocatoria de los gobernadores de Provincias Unidas, esta vez, en Jujuy

A exactamente veinte días de los comicios legislativos en los que se elegirán diputados nacionales, los gobernadores de la oposición identificados con Provincias Unidas preparan una nueva convocatoria. La cita, esta vez, será en el norte del país. La jurisdicción anfitriona será Jujuy y el encuentro se prevé para el próximo jueves, 9 de octubre.

La última reunión del sector había sido la semana pasada en Chubut. Fue el martes, en la ciudad de Puerto Madryn, con el gobernador Ignacio Torres jugando de local. De aquí a las elecciones, el sector tiene previsto realizar prácticamente un evento por semana. El siguiente al de Jujuy, de hecho, se planifica para el 15 de octubre en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Provincias Unidas surgió como un espacio federal y alternativo al modelo que lleva adelante el presidente de la Nación, Javier Milei. Lo integran – por ahora- seis gobernadores y tendrá en octubre su debut electoral. El de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, aparece entre los "socios fundadores".

Última cita

La semana pasada, en Chubut, los mandatario hablaron del "abismo" al que está llevando al país el gobierno de La Libertad Avanza. Y se planteó con potencia ponerle fin a la polarización "libertarios vs. kirchnerismo". Por eso emergió como denominador común a lo largo de los diferentes discursos que el camino "no es Carina (por la hermana del presidente) ni Cristina". En cambio, se planteó a Provincias Unidas como "la única opción posible" para las próximas elecciones.

"Somos una fuerza que está naciendo desde el interior, enfocados 100% en la gestión y en dar respuestas y generar soluciones concretas a los problemas de la gente. Nuestro desafío en estas elecciones es romper con la polarización. Estamos podridos de elegir entre Cristina y Milei", había dicho Nacho Torres.

Habían participado del acto, además, los mandatarios de Santa Cruz, Corrientes, Jujuy, Santa Fe y Córdoba.

Carlos Sadir, de Jujuy, cuestionó la "motosierra" como herramienta de gestión; en tanto que el correntino, Gustavo Valdés, se quejó del "destrato y ninguneo" del gobierno central para con las provincias.

Tercera vía, no

Pullaro, por su parte, desestimó que Provincias Unidas se haya constituido solamente como una opción electoral. "No nos unimos por una cuestión electoral – dijo-; nos unimos para defender al trabajo, a la producción, al campo y a la industria. En definitiva, para defender este interior productivo que siente que nadie lo está defendiendo". Y rechazó la etiqueta de "tercera vía". En cambio, postuló que el espacio que encarnan representa la "única posibilidad que tiene la República Argentina para que no vuelva el kirchnerismo y para que no nos lleven de nuevo a la frustración de los extremos".



En el mismo sentido, criticó a quienes sólo ofrecen confrontación: "No alcanza con gritar ni con hacerse el loquito: Argentina necesita equilibrio fiscal, pero también infraestructura, conectividad y nuevos mercados", concluyó.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.