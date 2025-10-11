Milei selló su alianza política con Zdero en Chaco y anticipó su desembarco en Corrientes

Javier Milei encabezó una jornada política en Resistencia, junto al gobernador Leandro Zdero.

Ambos reafirmaron su alianza política e institucional en la antesala de las elecciones legislativas.

Presentaron a los candidatos chaqueños de La Libertad Avanza–Chaco Cambia.

Milei elogió la gestión de Zdero y prometió acompañar obras estratégicas en la provincia.

La relación Nación–Chaco se fortaleció tras los triunfos electorales locales.

El Presidente viajará a Corrientes, donde encabezará un acto junto a Virginia Gallardo bajo estrictas medidas de seguridad.

El presidente Javier Milei encabezó este sábado una intensa jornada política en la provincia del Chaco, donde fue recibido por el gobernador Leandro Zdero y juntos protagonizaron una agenda que combinó actos de gestión y actividades de campaña. El mandatario llegó al aeropuerto de Resistencia a media mañana acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y un reducido grupo de funcionarios nacionales.

El arribo fue seguido por una fuerte expectativa política en el oficialismo provincial, ya que representó la primera visita presidencial al norte del país en el marco de la recta final hacia las elecciones legislativas del 26 de octubre, en las que Chaco elegirá tres senadores nacionales y cuatro diputados.

Tras el recibimiento oficial, Milei y Zdero se trasladaron a la Casa de Gobierno para mantener una reunión privada con sus respectivos equipos, en la que se abordaron temas de coordinación institucional y de desarrollo energético, así como el avance de obras en materia de infraestructura provincial. Según trascendió, ambos mandatarios coincidieron en “la necesidad de profundizar la cooperación Nación–Provincia” y en “mantener un esquema de equilibrio fiscal responsable”, en línea con el programa económico del Ejecutivo nacional.

Acto conjunto y respaldo a los candidatos libertarios

El plato fuerte de la jornada se dio en la explanada de la Casa de Gobierno chaqueña, donde Milei y Zdero se mostraron juntos ante una multitud que colmó el espacio. Allí presentaron oficialmente a los candidatos del frente La Libertad Avanza–Chaco Cambia, la coalición que une a ambos espacios políticos.

La boleta estará encabezada por Juan Cruz Godoy y la vicegobernadora Silvana Schneider para el Senado, mientras que Guillermo Agüero, Glenda Seifert y Marcos Pastori competirán por las bancas en Diputados.

Durante su discurso, Milei destacó la “gestión ordenada y valiente” de Zdero y sostuvo que Chaco “es un ejemplo de cómo la libertad económica puede transformar a una provincia históricamente postergada”. Además, prometió que el Gobierno nacional acompañará proyectos estratégicos vinculados al desarrollo energético y agroindustrial.

El gobernador Zdero, por su parte, subrayó su alineamiento con el rumbo nacional. “Con Javier compartimos una visión común: un Estado más eficiente, una economía abierta al mundo y una Argentina federal en serio”, expresó ante la ovación de los militantes.

El acto sirvió también para mostrar unidad dentro del frente oficialista. Varios intendentes y legisladores locales participaron del evento, que fue leído en clave electoral como una señal de fortaleza política a menos de tres semanas de los comicios.

Una alianza consolidada en el norte

La relación entre Milei y Zdero se ha consolidado desde el triunfo electoral de mayo, cuando la coalición que integran los libertarios y sectores del radicalismo logró imponerse al peronismo chaqueño por más de 10 puntos de diferencia. En las elecciones locales, el oficialismo se impuso con el 45,24% de los votos, y desde entonces el vínculo entre Nación y provincia se fortaleció, especialmente en torno a la agenda económica.

En la reunión mantenida en Resistencia, Milei también se comprometió a destrabar fondos para obras de infraestructura vial y energética en el norte chaqueño, mientras que el gobernador pidió apoyo para la generación de empleo en el sector privado. “Queremos un Chaco productivo, que exporte y genere valor agregado. En eso coincidimos plenamente con el Presidente”, afirmó Zdero.

El cierre del encuentro dejó imágenes de cordialidad y sintonía política, en contraste con los vínculos más tensos que Milei mantiene con otros mandatarios provinciales.

Próxima escala: Corrientes

Con la agenda chaqueña concluida, Milei tiene previsto trasladarse a Corrientes capital, donde encabezará un acto en la costanera sur junto a Virginia Gallardo, la candidata libertaria en esa provincia.

A diferencia de Chaco, el espacio de La Libertad Avanza competirá en Corrientes sin alianzas locales y buscará mejorar la performance de las elecciones provinciales de agosto, en las que apenas alcanzó el 9% de los votos.

El acto en Corrientes se realizará bajo un fuerte operativo de seguridad, luego de que el local partidario de LLA recibiera en los últimos días una amenaza anónima contra Milei y su comitiva, actualmente bajo investigación judicial.

Según fuentes del oficialismo, el Presidente insistirá en su mensaje de “revolución liberal” y en la defensa del ajuste fiscal, buscando consolidar apoyo en el litoral, una región que hasta ahora le ha resultado esquiva en términos electorales.