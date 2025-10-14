Trump anunció acuerdo con Egipto, Qatar y Turquía para implementar la paz en Gaza tras más de dos años de guerra

Trump firmó con Egipto, Qatar y Turquía un acuerdo para implementar la paz en Gaza.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes la firma de un acuerdo con los líderes de Egipto, Qatar y Turquía para garantizar la implementación del pacto de paz que pone fin a la guerra en Gaza tras más de dos años de enfrentamientos. “Hemos logrado lo que todos decían que era imposible. Por fin tenemos paz en Oriente Medio”, celebró el mandatario durante la ceremonia realizada en el balneario egipcio de Sharm el Sheij, en una cumbre centrada en el conflicto palestino-israelí y sus consecuencias humanitarias.

El encuentro culminó con la suscripción conjunta de una declaración formal que busca consolidar el cese de hostilidades y abrir paso a una negociación política entre las partes enfrentadas. Junto a Trump, el presidente egipcio Abdel Fattah al Sisi, el emir de Qatar y el presidente de Turquía firmaron el documento en calidad de garantes. El texto establece un esquema de supervisión conjunta del alto el fuego, un mecanismo para el intercambio de rehenes y presos palestinos, y la reactivación de los canales diplomáticos con vistas a un acuerdo integral para el enclave.

“Juntos hemos logrado lo que todos decían que era imposible”, reiteró Trump, quien definió el entendimiento como un punto de inflexión para la estabilidad de Medio Oriente. El mandatario sostuvo que el pacto representa “el principio del fin del sufrimiento en la región” y convocó a la comunidad internacional a acompañar el proceso. “Nadie pensó que esto pudiera suceder, pero las oraciones de millones finalmente han sido escuchadas”, dijo.

Durante la misma cumbre, el presidente egipcio Al Sisi anunció que su país trabajará en coordinación con Estados Unidos y socios regionales “para sentar las bases de la reconstrucción de la Franja de Gaza”. Según adelantó, Egipto organizará una conferencia internacional destinada a la recuperación inicial, la reconstrucción y el desarrollo del territorio palestino.

El acuerdo incluye el ingreso inmediato de ayuda humanitaria, con cientos de camiones cargados de alimentos, equipos médicos y otros insumos esenciales, financiados en buena parte por los países garantes. “Tras años de sufrimiento y derramamiento de sangre, la guerra en Gaza ha terminado. La ayuda humanitaria está llegando a raudales”, declaró Trump.

El texto firmado contempla, además, la creación de un foro multilateral de donantes y organismos de desarrollo para movilizar fondos destinados a la rehabilitación de infraestructuras críticas en Gaza. El plan de reconstrucción abarca la restauración de hospitales, escuelas, redes energéticas y servicios básicos, así como programas de atención a desplazados y reactivación económica.

Las delegaciones de Egipto, Qatar y Turquía destacaron que el compromiso no se limita al alto el fuego, sino que busca establecer las bases para un futuro gobierno interino y una transición política que garantice estabilidad a largo plazo. Los países árabes actuarán como garantes del proceso y supervisarán el cumplimiento de los acuerdos alcanzados.

El evento de Sharm el Sheij marcó el cierre de la primera ronda de negociaciones y dio inicio a un calendario de seguimiento para verificar la aplicación del pacto. En los próximos días se definirán los detalles de la conferencia de donantes y los equipos técnicos encargados del monitoreo.

Desde Naciones Unidas y diversas capitales del mundo, el anuncio fue recibido con expectativa. Voceros diplomáticos calificaron el entendimiento como “un avance significativo hacia la paz duradera en Medio Oriente”.

“Este es el día en que personas de toda la región y del mundo han estado esperando, esforzándose, esperando y rezando”, concluyó Trump ante los aplausos de los asistentes. Con la guerra en Gaza oficialmente finalizada, el acuerdo sellado entre Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía se perfila como el primer paso concreto hacia una nueva etapa de cooperación y reconstrucción en una de las zonas más conflictivas del planeta.