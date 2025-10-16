Descuentos, reintegros y cuotas sin interés: todas las promociones bancarias por el Día de la Madre

Descuentos, reintegros y cuotas sin interés: todas las promociones bancarias por el Día de la MadreECONOMÍAAgencia 24 Noticias
En la previa del Día de la Madre, que se celebra este domingo 19 de octubre, los principales bancos y plataformas de pago digitales pusieron en marcha una batería de promociones especiales para impulsar las ventas en rubros clave como moda, gastronomía, perfumería, librerías y tecnología. La oferta combina descuentos, reintegros y cuotas sin interés, en un contexto de consumo contenido.
Las propuestas se extienden en su mayoría hasta el fin de semana, con beneficios que en algunos casos superan el 40% de ahorro. Las promociones incluyen topes de reintegro más altos que lo habitual, ofertas exclusivas para clientes con acreditación de haberes y acuerdos con shoppings y marcas líderes.
La variedad de opciones permite planificar las compras y aprovechar rebajas tanto en tiendas físicas como online. Además, muchas entidades ofrecen la posibilidad de acumular sus beneficios con los de MODO y cuenta DNI, lo que amplía el margen de ahorro.
Las mejores promociones bancarias
Banco Provincia: ofrece este sábado 20% de descuento y hasta 4 cuotas sin interés en indumentaria, casas de deportes, farmacias y perfumerías, sin tope de reintegro, y 10% y hasta 4 cuotas sin interés en librerías. Con Cuenta DNI se puede acceder este fin de semana a un descuento del 30% en gastronomía, con tope de $8000 por persona.
Banco Nación: hasta el sábado inclusive ofrece reintegros de hasta 25% y financiación en hasta 18 cuotas sin interés en indumentaria, perfumerías, librerías y gastronomía, pagando con tarjetas Visa y Mastercard a través de BNA+ MODO. Los descuentos llegan al 20% en indumentaria (tope $30.000), 15% en perfumería (tope $30.000) y 15% en librerías (tope $10.000). Quienes cobran el sueldo en la entidad suman un 5% adicional sin tope. Durante todo el fin de semana, las tarjetas Black y Platinum tienen 25% off en gastronomía, con tope de $50.000.
Banco Ciudad: hasta el domingo, se puede acceder a 20% de descuento (tope $20.000) en Frávega y On City, y a un 20% en Samsung (tope $20.000), pagando con QR en locales y tiendas online.
Banco Patagonia: hasta el sábado inclusive -en comercios adheridos de Galerías Pacífico, Unicenter, Plaza Oeste, Portal Rosario, Shopping Bahía Blanca, Shopping Centenario, Shopping Palmares, Shopping del Siglo y Shopping Sarmiento- ofrece hasta 25% de descuento con todas las tarjetas de crédito y débito y 3 cuotas sin interés (tope $15.000), y hasta 30% con todas las tarjetas de crédito Visa y tarjetas de débito de Plan Sueldos y Jubilados y 3 cuotas sin interés (tope $20.000). En la tienda Club Patagonia se puede comprar todo el mes en hasta 12 cuotas sin interés y 50 cuotas fijas.
ICBC: hasta el domingo, 50% de descuento (tope $50.000) y hasta 12 cuotas sin interés en Gift Cards de moda. El 17 y 18 de octubre hasta 40% de reintegro (tope $50.000) y 6 cuotas sin interés en shoppings como Alto Palermo, DOT Baires, Unicenter y Paseo Aldrey, entre otros.
Banco Galicia: este jueves, 20% de ahorro sin tope y hasta 6 cuotas sin interés en indumentaria para clientes Galicia, y 25% para Galicia Éminent. En indumentaria deportiva, 20% con tope de $40.000 para Galicia y 25% con tope de $60.000 para Éminent, en 34 shoppings y 100 marcas de todo el país.
Banco Credicoop: hasta el viernes, hasta 40% de ahorro y 6 cuotas sin interés en comercios adheridos; este jueves y viernes, 20% en shoppings; hasta el domingo, cuotas sin interés en Frávega, Suavestar, Cannon, Piero y otras marcas, y durante el fin de semana, hasta 40% en supermercados Coto (tope $18.000), 20% y 6 cuotas sin interés en Simmons, y 20% y 12 cuotas en La Cardeusse.
Banco Supervielle: hasta el sábado, pagando con MODO desde la App del banco, se puede acceder a descuentos de 20% (tope $20.000) para cartera general; del 25% (tope $25.000) para Plan Sueldo, y del 30% (tope $30.000) para Identité, con 6 cuotas sin interés. En Palmares, los topes suben a $30.000, $35.000 y $40.000 respectivamente. Hay además 12 cuotas sin interés en Tienda Supervielle en Mercado Libre, 10% presencial y 20% en Samsung.
Banco Macro: el 16 y 17 de octubre ofrece 20% de ahorro sin tope en shoppings como Palmas del Pilar y Unicenter, pagando con MODO QR o NFC. Hasta el domingo, 10% con tope de $10.000 en más de 60 centros comerciales. En gastronomía, 20% (tope $20.000) el 18 y 19 de octubre.
Banco Columbia: hasta el domingo, 30% en indumentaria femenina (tope $30.000) y del 17 al 19, 30% en peluquerías (tope $15.000). Además, 20% con MODO en Frávega, On City y Samsung (topes de $20.000), y en restaurantes y fast food del 17 al 19.
Banco Comafi: hasta el sábado, 20% (tope $25.000) y 6 cuotas sin interés, y 30% (tope $40.000) y hasta 9 cuotas para Comafi Único, pagando con MODO en locales como Paula Cahen D’Anvers, Rouge, Dexter y Yagmour. El 19, 25% en restaurantes (tope $25.000) y 30% para Comafi Único (tope $40.000); en Heladerías Daniel, hasta 30% con tope $8000.
Banco del Sol: ofrece cuotas sin interés, reintegros y descuentos en moda, tecnología, belleza y hogar. Lázaro tiene 9 cuotas sin interés y Las Margaritas, 12. Whirlpool y KitchenAid ofrecen planes de 6 a 18 cuotas sin interés, y Samsung y OnCity permiten financiar hasta en 24 cuotas. En Farmacity y Simplicity hay reintegros de 10% con crédito contactless y 20% con débito (tope mensual $4000).
Otras promociones
MODO: hasta el 19 de octubre, 10% de reintegro en 70 shoppings de todo el país (tope $10.000 por banco). Los beneficios se pueden acumular con las promociones bancarias. Participan Banco Nación, BBVA, Banco Macro, ICBC, YOY, Supervielle, Credicoop, Banco Ciudad, Buepp, Comafi y Banco Corrientes.
Ualá: 30% de reintegro (tope $7500) en restaurantes, bares y cafeterías de todo el país durante el fin de semana del Día de la Madre, pagando con tarjetas Ualá desde el celular.
Naranja X: del 16 al 19 de octubre, 25% de descuento (tope $20.000) y hasta 3 cuotas sin interés en indumentaria, calzado y experiencias seleccionadas pagando con tarjeta de crédito y Plan Z. Además, ofrece financiación en electrodomésticos, tecnología, perfumerías y flores a través de su ecosistema digital.
