Dos pueblos argentinos entre los mejores destinos turísticos rurales del mundo

Los pueblos argentinos de Maimará (Jujuy) y Colonia Carlos Pellegrini (Corrientes) fueron distinguidos en la edición 2025 de Best Tourism Villages, organizada por ONU Turismo y de la que participaron 270 candidatos de 65 países. San Javier y Yacanto (Córdoba) obtuvo el premio correspondiente al Programa Upgrade.

El anuncio de los ganadores de todo el mundo fue realizado por ONU Turismo en una ceremonia desarrollada en Huzhou, provincia de Zhejiang, China. Estuvieron presentes el embajador de Argentina en la República Popular China, Marcelo Suárez Salvia; la ministra de Turismo de Corrientes; María Alejandra Eliciri -en representación de Colonia Carlos Pellegrini-; y la intendenta de Maimará, María Susana Prieto.

Esta es una iniciativa global liderada por ONU Turismo que busca reconocer a aquellas comunidades ubicadas en entornos rurales que se destacan por preservar y promover sus valores culturales, naturales y su estilo de vida.

La edición 2025 tuvo como candidatos argentinos a las localidades de Maimará (Jujuy), San Javier y Yacanto (Córdoba), Villa Elisa (Entre Ríos), Seclantás (Salta), Saldungaray (Buenos Aires), Famatina (La Rioja), Colonia Carlos Pellegrini (Corrientes) y Uspallata (Mendoza).

La iniciativa Best Tourism Villages de ONU Turismo tiene como objetivo distinguir cada año a aquellos “pueblos que son ejemplo de destinos de turismo rural con bienes culturales y naturales reconocidos”, que destaquen su forma de preservar y promover sus valores, productos y estilos de vida basados en la comunidad en todos sus aspectos: económicos, sociales y ambientales.

Desde su primera edición en 2021, Argentina ha postulado diversos pueblos que invitan a los turistas a disfrutar del contacto directo con la naturaleza y la cultura. La Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación acompañó a los municipios que manifestaron su interés en presentar su candidatura, a través de la asistencia técnica en la formulación de la documentación necesaria para la postulación ante la ONU Turismo.

En la edición 2024, Caviahue-Copahue (Neuquén), Gaiman (Chubut), Trevelin (Chubut) y Villa Tulumba (Córdoba) fueron los ganadores, mientras que Campo Ramón (Misiones) obtuvo el Programa Upgrade. En 2023 La Carolina (San Luis) fue el ganador, y en 2021, Caspalá (Jujuy). En 2022 se seleccionó a Trevelin (Chubut) para el programa Upgrade, localidad que dos años después resultó ganadora.

Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes - Ganador

Ubicada a 362 kilómetros de la capital correntina, se encuentra en el corazón de la provincia con tan solo 1.120 habitantes. Enclavada a orillas de la majestuosa Laguna Iberá (Sitio Ramsar), se ha consolidado como el principal portal de acceso a los Esteros del Iberá, el humedal más grande de Argentina (1.300.000 hectáreas). Se ha transformado en uno de los destinos más representativos del turismo de naturaleza en Argentina. Situada a orillas de la laguna Iberá, esta comunidad es el principal ingreso al Parque Nacional Iberá, hogar de uno de los humedales más importantes y con mayor biodiversidad de Sudamérica.

Maimará, Jujuy - Ganador

Pueblo agrícola a solo 77 kilómetros de la capital jujeña, a 19 de Purmamarca y a 8 de Tilcara. Se alza como una joya cultural y paisajística dentro de la Quebrada de Humahuaca, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. Con una población de unos 3.500 habitantes, este pintoresco pueblo conjuga la fuerza de las tradiciones ancestrales con una naturaleza imponente, dada por la Paleta del Pintor, una espectacular formación montañosa multicolor atravesada por el río Grande que puede verse desde distintos ángulos del pueblo.

San Javier y Yacanto, Córdoba - Upgrade

En plena región de Traslasierra, a 184 kilómetros de la ciudad de Córdoba, se encuentra este encantador pueblo de casi 3.000 habitantes. Ubicado al pie del majestuoso cerro Champaquí, el punto más alto de la provincia con 2.790 metros. El 80 por ciento de su territorio está cubierto por bosque nativo. En esta localidad conviven viejas tradiciones criollas y serranas con la arquitectura inglesa.