Bullying y familia: "Antes, si un docente te retaba, en casa te castigaban el triple. Hoy es al revés"

La diputada provincial Beatriz Brouwer presentó en la Legislatura santafesina un proyecto de ley que propone incorporar al Código de Faltas un nuevo artículo para sancionar a los padres, madres o tutores de menores que cometan actos de bullying. La iniciativa, explicó, pretende cubrir un vacío normativo: “Tenemos leyes de prevención, pero ninguna contempla la responsabilidad de los adultos a cargo del chico que agrede”.

En diálogo con el programa Dame Radio (UNO 106.3), Brouwer señaló que el objetivo es “buscar una sanción a los responsables de esos chicos que hacen bullying y no asumen las consecuencias”. Según precisó, el proyecto apunta a casos en los que los docentes advierten la situación, piden la intervención de la familia y no reciben respuesta.







“Nos enfocamos en aquellos padres que hacen caso omiso a los pedidos de los docentes. Si ven que su hijo acosa, agrede o humilla a otro y no hacen nada, el Estado debe actuar. Como decía mi abuela, hay que ajustar las tuercas desde otro punto”, expresó la diputada.

Brouwer recordó que los padres tienen responsabilidad civil sobre sus hijos, y que la falta de involucramiento en la crianza o el acompañamiento educativo agrava los problemas de convivencia escolar. “Antes, si un docente te retaba, en casa te castigaban el triple. Hoy es al revés: los padres discuten con los docentes y defienden conductas inaceptables”, sostuvo.

Vínculos

La legisladora insistió en que el bullying debe abordarse “con delicadeza y trabajo interdisciplinario”. En ese sentido, propuso fortalecer los vínculos entre la familia, la escuela y los equipos de orientación, con instancias de evaluación psicopedagógica tanto para el chico que sufre acoso como para el que lo ejerce.

“Un chico que hace bullying o bien está buscando atención porque no la tiene en su casa, o bien es el reflejo de lo que vive en su hogar. En ambos casos, algo pasa. No se trata solo de castigar, sino de entender, intervenir y reparar”, explicó.

Consultada sobre la implementación, Brouwer indicó que la sanción no recaería en las escuelas, sino que sería determinada por los juzgados de faltas, una vez verificada la omisión de los adultos.

La diputada reconoció que el debate sobre la autoridad de los docentes y los límites en la crianza se da en un contexto social distinto al de décadas pasadas. “Los tiempos cambiaron, pero también se fue al otro extremo: hoy hay una sobreprotección que desdibuja los límites. Los niños son frágiles, y permitir que otro los hostigue es romper aún más esa fragilidad”, afirmó.

Finalmente, la legisladora señaló que desde la presentación del proyecto recibe numerosos mensajes de padres que denuncian haber tenido que cambiar a sus hijos de escuela o afrontar gastos en tratamientos psicológicos por casos de acoso escolar. “Hay familias que piden auxilio. Esta ley busca dar una herramienta más al Estado para acompañarlas y poner límites donde hace falta”, concluyó.

con informacion de unosantafe.