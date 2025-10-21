Pullaro y Scaglia impulsan el gasoducto que cambiará la matriz energética del sur

El Gobierno de Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia avanza con el Plan de Gasoductos para el Desarrollo, una obra clave que busca ampliar la red de gas natural en el sur de la provincia. Con una inversión inicial de $196.414 millones, esta semana llegaron los primeros 30 kilómetros de cañería a Berabevú, y el próximo martes desembarcarán nuevos tramos en la localidad de Fuentes.

El programa, ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Productivo que conduce Gustavo Puccini, contempla obras en Berabevú, Firmat y Melincué, que permitirán incorporar más localidades al sistema provincial de gas natural. “Con el gobernador Pullaro y la vicegobernadora Scaglia estamos convencidos de que no hay producción sin infraestructura. Estas obras generan futuro, competitividad y energía para el desarrollo del sur santafesino”, afirmó Puccini durante la recorrida.

En Berabevú, el arribo de los primeros caños marca el inicio de la traza sobre las rutas 93 y 33, que beneficiará también a Chañar Ladeado y Godeken, tres localidades del departamento Caseros que hasta ahora no contaban con el servicio.

En Firmat, se ejecutan tareas en la estación reductora de presión para ampliar la capacidad de abastecimiento y acompañar el crecimiento de la demanda local. En tanto, en Melincué, la nueva estación reductora —entregada a la concesionaria Litoral Gas— permitirá por primera vez conectar a la localidad con la red. “Melincué accede por primera vez al gas natural, y eso marca un antes y un después. Lo mismo ocurrirá con Chapuy, que también está incluida en el proyecto”, agregó Puccini.

A partir del martes, comenzarán los trabajos en el tramo Fuentes–Casilda, que mejorará el abastecimiento en Carmen, Teodelina, Villada, Murphy, Chapuy y Venado Tuerto. La obra busca fortalecer la matriz energética provincial, garantizando mayor cobertura y previsibilidad para hogares e industrias.

