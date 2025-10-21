Milei cerrará la campaña en Rosario con un mensaje de esperanza y apuesta por un “futuro posible”

Milei cerrará su campaña el jueves en Rosario, tras una visita previa a Córdoba.

El Presidente insistirá con el mensaje de esperanza y el lema “esta vez el esfuerzo vale la pena”.

Gonzalo Roca y Agustín Pellegrini lideran las listas en Córdoba y Santa Fe, distritos clave para La Libertad Avanza.

El Gobierno lanzó un spot futurista que invita a “votar por el propio destino” el 26 de octubre.

El acto de cierre contará con la presencia de ministros y aliados del PRO.

Milei busca reforzar su liderazgo político y mejorar el resultado nacional en las legislativas.

El presidente Javier Milei encara el último tramo de su gira federal antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre y eligió Rosario como escenario para el cierre de campaña. Antes, hará una escala en Córdoba, donde reforzará su presencia en una provincia clave para La Libertad Avanza. El mandatario buscará transmitir un mensaje de esperanza y continuidad bajo el lema que viene repitiendo en cada acto: “Esta vez, el esfuerzo vale la pena”.

La primera parada será hoy en la capital cordobesa, donde Milei recorrerá el centro junto a Gonzalo Roca, cabeza de lista de su partido en ese distrito. A las 17:30, ambos iniciarán una caminata desde la intersección de San Lorenzo e Ituzaingó, acompañados por militantes y simpatizantes libertarios. En Córdoba, el desafío será mayor: además de enfrentar al kirchnerismo, deberán competir con Provincias Unidas, el espacio de Juan Schiaretti, que busca consolidarse como alternativa moderada. Roca ya lanzó críticas en esa dirección: “La avenida del medio siempre termina siendo funcional al kirchnerismo. Cada vez que hay una oportunidad de cambio, la frenan”, afirmó en declaraciones recientes.

El cierre de campaña se realizará el jueves en el Parque España, en pleno corazón de Rosario. Allí se espera la presencia de ministros, asesores y candidatos de varias provincias, además de dirigentes aliados del PRO. El acto está convocado para las 19:00, aunque el discurso central de Milei se prevé recién una hora más tarde, cuando el parque —a orillas del Paraná— esté colmado de militantes.

Desde la Casa Rosada apuestan a que la imagen del Presidente liderando el acto sirva como impulso final para los candidatos libertarios, en especial para Agustín Pellegrini, quien encabeza la lista en Santa Fe y se mantiene en un virtual empate con sus principales rivales. Un buen resultado en este distrito podría reforzar la performance nacional de La Libertad Avanza y equilibrar eventuales caídas en otras provincias.

En paralelo, el equipo de comunicación del Gobierno lanzó un nuevo spot en redes sociales con tono emocional y apelación al esfuerzo colectivo. En el video, ambientado en un futuro 2027, se muestra una Argentina que logró estabilizar su economía y generar oportunidades laborales y de vivienda. “Volvé, estás en el 2025 y este futuro todavía no llegó, pero es posible. Depende de vos. El 26 de octubre andá a votar. Solo vos sos dueño de tu propio destino”, concluye el mensaje.

La campaña libertaria busca capitalizar esa narrativa de “cambio en marcha” y proyectarla hacia un segundo tiempo político. Según fuentes cercanas al oficialismo, el cierre en Rosario no fue casual: además de su cercanía con Buenos Aires, la elección de una ciudad emblemática del centro productivo del país simboliza la apuesta por el interior y la recuperación del ánimo social tras meses de ajustes.

Mientras tanto, desde la Casa Rosada se ordenó a los referentes del PRO, Diego Santilli y Cristian Ritondo, reforzar su presencia en medios y entrevistas, con el objetivo de unificar el mensaje y apuntalar la alianza entre ambas fuerzas. El propio Milei insistirá en ese tono conciliador durante el acto, donde se espera un discurso menos técnico y más emocional, centrado en la idea de que “el esfuerzo del primer año comienza a dar frutos”.

Con este cierre, Milei busca no solo sostener su capital político, sino también mostrar que su liderazgo continúa firme dentro del oficialismo, en medio de los rumores sobre un futuro recambio en el Gabinete. La apuesta final del Presidente será, una vez más, al corazón del votante: que crea en el proyecto libertario como una apuesta a largo plazo.