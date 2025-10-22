Pullaro: "El 27 de Octubre "nadie tendrá un cheque en blanco" para gobernar"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y su compañera de fórmula, Gisela Scaglia, están intensificando sus esfuerzos mediáticos en los últimos días de la campaña electoral. Su mensaje central gira en torno a Provincias Unidas, una alianza que incluye a cinco gobernadores con el objetivo de "construir poder para gobernar Argentina en 2027". Esta estrategia debe enfrentar la polarización anticipada para el 26 de octubre, donde se enfrentarán a un peronismo renovado y a la candidatura outsider de Agustín Pellegrini, respaldado por Javier Milei.

Pullaro ya ha esbozado posibles medidas para una eventual gestión de La Libertad Avanza y ha advertido sobre la necesidad de un diálogo político constructivo, dejando claro que "nadie tendrá un cheque en blanco" para gobernar. A pesar de las insinuaciones, el gobernador se mantiene alejado de la figura de un candidato presidencial.

En cuanto a las expectativas del cierre de campaña, Pullaro afirmó: "Estamos entusiasmados. Sentimos que, por primera vez, la provincia tendrá representantes que defenderán sus intereses, en lugar de modelos impuestos desde Buenos Aires". Además, subrayó que los votantes deben elegir entre "candidatos impuestos" de Javier Milei o Cristina Kirchner, o bien, a su vicegobernadora, quien ha sido parte de su gestión durante dos años.

Scaglia, por su parte, dijo que su espacio busca construir un futuro responsable a través del diálogo, sin alinearse con el kirchnerismo. "No somos parte de la timba financiera y abogamos por construir un país en serio", declaró.

Ambos líderes manifestaron su visión de un Congreso que no sea solo opositor, sino que actúe de manera responsable y sensata. Pullaro agregó que, independientemente de los resultados electorales, espera que el diálogo prevalezca.

Respecto a la seguridad en Rosario, un tema crítico, Pullaro destacó la prioridad que su gestión otorga a combatir la violencia y advirtió que están listos para coordinar recursos de seguridad si es necesario, en respuesta a la visita de líderes nacionales.

Finalmente, se han planteado expectativas sobre la representación del interior en futuros escenarios políticos. Pullaro aseguró que el objetivo es que un candidato de Provincias Unidas logre la presidencia en 2027, enfatizando que "si al interior le va bien, a toda Argentina le irá bien".