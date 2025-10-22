Jornadas Nacionales de Turismo del Vino en Córdoba

Las V Jornadas Nacionales de Turismo del Vino se realizarán el 30 y el 31 de octubre en la ciudad de Córdoba, organizadas por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, la Agencia Córdoba Turismo, la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) y la Cámara Argentina de Turismo (CAT).

En el marco del Plan “Argentina Tierra de Vinos” y con el objetivo de seguir fortaleciendo el desarrollo y la promoción del enoturismo en el país, ya se han realizado jornadas en las provincias de San Juan, Salta, La Rioja y Mendoza. Ahora, es el turno de Córdoba, que será sede de una nueva edición de este ciclo federal que pone en valor la cultura vitivinícola argentina.

Córdoba se está posicionando fuertemente como destino enoturístico a través de Los Caminos del Vino, que cuentan con más de 40 proyectos y experiencias turísticas. La vitivinicultura tiene una historia de más de 400 años en esta provincia y sus vinos han ganado reconocimiento y premios internacionales, reforzando su identidad cultural y una tradición que se renueva.

Este encuentro tiene como objetivo construir un espacio de diálogo e intercambio destinado a impulsar el desarrollo del sector turístico, la gastronomía y su relación con la producción vitivinícola en la Argentina.

Entre los contenidos de las Jornadas, se abordarán nuevos destinos enoturísticos en Jujuy, Entre Ríos y Córdoba junto a las experiencias innovadoras generadas por las bodegas turísticas. También se analizará la necesidad de fortalecer la identidad enogastronómica y se presentarán algunas estrategias de posicionamiento y competitividad a nivel nacional e internacional.

Como cierre de la primera jornada, se realizará una feria de vinos de todo el país, donde cada provincia participante que cuente con oferta enoturística podrá dar a conocer sus destinos y su oferta a través de sus distintos vinos.

Para el segundo día, está previsto conocer la oferta enoturística de la provincia de Córdoba, recorriendo bodegas emblemáticas y visitando a productores locales de Colonia Caroya y de los valles de Calamuchita y Traslasierra.