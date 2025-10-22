Perú declaró el estado de emergencia

Perú vive una profunda crisis política, con siete presidentes desde 2016. Las denuncias de extorsión se dispararon de 2396 en 2023 a más de 17 mil en 2024, y solo entre enero y septiembre de este año la policía registró 20.705 casos, un 28,8% más que el año anterior. Además, 47 conductores fueron asesinados por sicarios en lo que va de 2025, según el gremio de transportistas Anitra.

El presidente interino de Perú, José Jerí, declaró este martes el estado de emergencia en Lima y Callao por un período de 30 días, debido a un incremento de la violencia y extorsiones asociadas al crimen organizado.

La medida, que afecta a aproximadamente 10 millones de personas, permitirá la participación de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad y restricción de ciertos derechos, como la libertad de reunión y la inviolabilidad del domicilio.

En un mensaje a la nación, Jerí enfatizó que “la delincuencia ha crecido de manera desmesurada” y se comprometió a combatir la inseguridad. Una de las restricciones más significativas es la prohibición de que dos personas viajen en una misma motocicleta, práctica comúnmente utilizada por sicarios.

El estado de emergencia es la primera acción destacada de su gobierno, que lleva casi dos semanas en el poder. Durante su intervención, Jerí aseguró que el gobierno pasará de una postura defensiva a una ofensiva en su lucha contra el crimen. Lima ya había estado bajo medidas similares entre marzo y julio, tras el asesinato de un popular cantante.

Esta decisión se produce tras protestas masivas el 15 de octubre, que resultaron en un muerto y más de cien heridos. Las manifestaciones reflejaron el creciente descontento social con la inseguridad y el gobierno de Jerí.

