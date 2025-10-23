Por primera vez en casi 500 años, un monarca británico rezó en la Capilla Sixtina: histórica reunión de Carlos III y el papa León XIV

El papa León XIV y el arzobispo de York, Stephen Cottrell, presiden en la Capilla Sixtina en el Vaticano la oración ecuménica dedicada a la defensa del medio ambiente en la participan los reyes de Reino Unido, Carlos III y Camila, un evento histórico que se produce casi 500 años después de la reforma anglicana.



Ante los frescos de Miguel Angel y de Botticelli, con el fondo del Juicio Final, Carlos III, con traje azul y Camila, con un vestido negro y velo, se sentaron a la izquierda del altar, al lado de León XIV y el arzobispo de York, Stephen Cottrell, que ocuparon la parte central.



El papa se encargó de presidir la oración junto con Cottrell, ya que la cabeza de la Iglesia anglicana, la arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, no empezará en su cargo hasta enero y por tanto no participó en esta visita.

Antes de este acto, León XIV y los reyes británicos se reunieron en privado durante cerca 45 minutos en la Biblioteca apostólica. Carlos III le entregó al papa una gran fotografía de plata y un ícono de San Eduardo, ‘el Confesorp y por su parte, el pontífice le donó una versión a escala del mosaico de ‘Cristo Pantocrátor’ de la Catedral Normanda de Cefalú, en Sicilia, realizada en los talleres del Vaticano.

Los reyes de Reino Unido, Carlos III y Camila, llegaron este jueves al Vaticano para su reunión con el papa León XIV y la histórica oración ecuménica en la Capilla Sixtina en la que un monarca británico y un pontífice rezarán juntos después de casi 500 años.



El cortejo atravesó el Arco de las Campanas, que da acceso a la Ciudad del Vaticano, y llegó al Patio de San Dámaso donde fueron recibidos por el encargado de la Prefectura de la Casa Pontificia, monseñor Leonardo Sapienza, y la Guardia de Honor de la Guardia Suiza. En seguida, se interpretarán los himnos nacionales británico y de la Ciudad del Vaticano.

Los reyes serán después acompañados por Sapienza y los gentilhombres al interior del palacio pontificio.

Tras la reunión privada, que tiene previsto dure unos 45 minutos, la reina Camila visitará la Capilla Paulina, acompañada por la directora de los Museos Vaticanos, Barbara Jatta, mientras que el rey Carlos III se reunirá con el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, como hacen todos los Jefes de Estado.

A las 12.00 horas, en la Capilla Sixtina se celebrará la inédita oración ecuménica dedicada al cuidado de la creación, presidida por el papa y el arzobispo de York, Stephen Cottrell, ya que la cabeza de la Iglesia anglicana, la arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, no empezará en su cargo hasta enero.

Los reyes británicos también escucharán los coros de la Capilla Sixtina, de la Capilla de San Jorge de Windsor y el Infantil de la Capilla Real del Palacio de San James durante la celebración en la Capilla Sixtina.

Es la primera vez que un monarca británico y el papa rezan juntos desde la reforma anglicana, cuando en 1534 el entonces rey británico Enrique VIII rompió con Roma tras el intento frustrado de anular su matrimonio con Catalina de Aragón para esposarse con Ana Bolena, algo a lo que el papa Clemente VII no accedió, lo que le llevó a autoproclamarse jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra.

CON INFORMACION DE INFOBAE.