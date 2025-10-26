Ucrania condenó el ataque de las tropas de Putin que dejó al menos cuatro muertos

El gobierno de Ucrania ha condenado un ataque nocturno llevado a cabo por Rusia el pasado sábado, que resultó en al menos cuatro muertes y 17 heridos en varias regiones del país. El bombardeo, que afectó infraestructuras críticas, incluyendo la red eléctrica y edificios residenciales en ciudades como Kiev, Dnipro, Kharkiv y Sumy, ha renovado las demandas de Ucrania a la comunidad internacional para intensificar las sanciones contra Moscú y aumentar el apoyo militar.

El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, expresó en su cuenta de X que “el terror ruso puede y debe detenerse”, enfatizando la necesidad de una “acción colectiva” y más presión sancionadora sobre Rusia. También subrayó la urgencia de aumentar el apoyo energético y defensivo hacia Ucrania, afirmando que “nadie en el mundo quiere que esta guerra continúe, excepto Rusia”.

Según la Fuerza Aérea de Ucrania, el ataque incluyó el lanzamiento de doce drones y cinco misiles balísticos en once localizaciones. En Kiev, dos personas murieron y trece resultaron heridas por el impacto de los misiles. El alcalde Vitali Klitschko confirmó los ataques en la capital y reportó explosiones, indicando daños en edificios no residenciales y ventanas cercanas debido a escombros de misiles interceptados.

En la región de Dnipropetrovsk, el gobernador interino Vladyslav Haivanenko reportó dos muertes y siete heridos, con daños significativos a varios edificios de apartamentos. La Fuerza Aérea indicó que Rusia disparó nueve misiles y 62 drones, de los cuales se interceptaron cuatro misiles y 50 drones.

Las autoridades ucranianas han reiterado su petición de sistemas de defensa aérea Patriot y armas de largo alcance a sus aliados. El presidente Volodimir Zelensky subrayó que ataques como el reciente refuerzan la necesidad de estos sistemas para proteger a las ciudades. En una reunión con líderes europeos en Londres, Zelensky pidió un aumento de las sanciones sobre el sector petrolero ruso y la provisión de misiles Tomahawk.

Desde Moscú, el Ministerio de Defensa ruso afirmó haber derribado 121 drones ucranianos en su territorio durante la misma noche. El ministro de Exteriores, Serguei Lavrov, reiteró la oposición del Kremlin a un alto el fuego inmediato. Sin embargo, Kirill Dmitriev, enviado de Putin, comentó a CNN que se habían acercado a una solución diplomática para el conflicto, aunque la fecha de una cumbre entre Trump y Putin sigue sin fijarse.

Este ataque se produce en un contexto de intensificación de la ofensiva rusa contra infraestructuras civiles y energéticas de Ucrania, especialmente con la llegada del invierno, lo que ha llevado a las autoridades a insistir en la necesidad de refuerzos defensivos para proteger a la población.