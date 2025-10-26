Caren Tepp: “Hoy empieza un camino de construcción colectiva”

“Bien, bien, tranquilos. La verdad que muy tranquilos por todo el trabajo hecho durante estas semanas”, expresó Caren Tepp, referente de Fuerza Patria, al ser consultada sobre cómo transitaba el domingo electoral. “El día acompaña para que la gente se movilice, para que vaya a votar, para que se pueda expresar”, agregó.

La candidata contó que aprovechaba la jornada “en familia” mientras espera el cierre de los comicios. Agradeció “a todos los que están trabajando, tanto las autoridades de mesa, los encargados de los establecimientos, como así también a todos los fiscales de todas las fuerzas políticas”.

Según señaló, las primeras informaciones indicaban que la participación era constante en toda la provincia. “Mucha gente mayor que ya no está obligada a votar, pero que siente que hoy es un día importante y quiere poder expresarse a través del voto”, destacó.

Una etapa de renovación en marcha

Consultada sobre las expectativas, Tepp aseguró que el resultado será positivo para su espacio, pero subrayó que lo más importante es el proceso que se inicia.

“El resultado para Fuerza Patria va a ser muy bueno, pero más allá de eso tenemos la certeza de que hoy empieza un camino. Hoy no termina nada: en la provincia de Santa Fe se abre una etapa de renovación, de construcción colectiva, de una propuesta alternativa para los próximos años, con el surgimiento de nuevos liderazgos y la fortaleza de la unidad”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que la fuerza que representa “ya puso en marcha un proceso distinto”. “Estamos muy contentos porque el resultado nos va a acompañar, pero más allá de eso, el camino ya está trazado”, agregó.

Tepp insistió en el valor de la participación ciudadana: “Que no nos resignemos, que no bajemos los brazos. Sabemos que son tiempos difíciles, que la estamos pasando mal, pero lo que nos pasa no es culpa nuestra: es responsabilidad de las políticas y de los gobiernos que hacen que la vida sea cada vez más difícil para nuestras familias”.

Y pidió especialmente a quienes dudaban de ir a votar: “Que no se queden en su casa, que se hagan escuchar. No hay nada más igualitario en una democracia que el voto. Todos los votos valen igual”.

“La gente necesitaba recuperar la esperanza”

La candidata describió el recorrido de campaña como “una experiencia que devolvió entusiasmo”. “Hemos tenido una campaña que nos dio mucha ilusión. La gente estaba de brazos caídos. Recorrimos los 19 departamentos y sentimos mucha angustia, desilusión y desesperanza. Pero a medida que avanzamos, la militancia fue fundamental y después se sumó la gente común, que agradecía que los convoquemos a participar”, relató.

Tepp destacó que las asambleas ciudadanas fueron un punto de inflexión: “Por primera vez quienes íbamos a ser sus representantes los convocamos para que sean ellos quienes tomen la voz, que nos digan cuáles son sus necesidades y preocupaciones. Eso nos llenó de fortaleza”.

En ese contexto, expresó su satisfacción “por el trabajo colectivo” y por la certeza de estar impulsando “un proyecto diferente para los santafesinos”. “Más allá del resultado, soy optimista. Hay una etapa que ya está en marcha y que busca construir un futuro distinto, también como aporte a una Argentina mejor”, manifestó.

Por último, al ser consultada sobre las declaraciones de Agustín Rossi, quien se mostró confiado respecto a la elección, Tepp coincidió: “Sí, absolutamente. Estamos confiados por el trabajo realizado, por el apoyo de la gente, por cómo se fue sumando. Había mucha gente que sentía que ya no había nada por hacer y esta campaña, con esta forma de participación, nos dio un respaldo enorme”.

