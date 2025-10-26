Agustín Pellegrini: "Un domingo para hacer historia"

“Con mucha expectativa por esta jornada”, fueron las primeras palabras de Agustín Pellegrini, candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, al llegar al establecimiento donde emitió su voto. Lo acompañaba Romina Diez, diputada nacional, y ambos compartieron un mensaje centrado en la participación ciudadana.

“Es una elección histórica, muy importante. Hoy se define si termina de cambiar el rumbo del país”, sostuvo Pellegrini.

“Los cambios se hacen en democracia”

Por su parte, Romina Diez destacó la importancia de la participación electoral y la necesidad de fortalecer la democracia. “Como dijo nuestro candidato, los cambios se hacen en las urnas, gracias a la democracia. Esperamos que todos los santafesinos y argentinos se acerquen a manifestar su voluntad”, afirmó.









La diputada recordó que en las elecciones provinciales de abril la participación fue baja y expresó su deseo de que “hoy sí todos vengan realmente a expresar lo que piensan”. “Cuanta más participación haya, mejor será para todos. Queremos que la gente hable en las urnas, porque es ahí donde se decide el rumbo del país”, sostuvo.

Los referentes de La Libertad Avanza remarcaron que la jornada se desarrolló en un clima de tranquilidad. “Esperamos que todo transcurra en paz, como debe ser en una democracia. Es un día importante para todos”, señaló Diez antes de ingresar al establecimiento junto a Pellegrini.

El equipo de La Libertad Avanza insistió en un mensaje común: “El cambio se hace en las urnas”, frase que repitieron tanto Pellegrini como Diez, sintetizando el espíritu de la jornada.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.