¿Cuánto costará hacer que Vladimir Putin pare?

“La historia nos enseña que las guerras comienzan cuando los gobiernos creen que el precio de la agresión es bajo”, argumentó el presidente Ronald Reagan en 1984. Supervisó un enorme aumento del presupuesto de defensa estadounidense que la Unión Soviética solo pudo contrarrestar devastando su economía. Para finales de la década, el «imperio del mal» se estaba desmoronando.



Hoy Europa se enfrenta a una amenaza externa similar: una Rusia agresiva decidida a destruir Ucrania y quebrar la unidad de la OTAN. Para detenerla, Ucrania necesita recibir los recursos económicos y materiales suficientes para defenderse, mantener su economía a flote e infligir un alto coste a Rusia. Quienes apoyan a Ucrania también deben demostrar de forma creíble que respaldarán al país el tiempo que sea necesario para dejar claro a Vladímir Putin que no puede ganar una guerra prolongada. La diferencia ahora radica en que Europa tendrá que sufragar este coste casi por completo sin Estados Unidos, que, bajo la presidencia de Donald Trump, se está retirando de una alianza que mantuvo la paz en Europa durante 70 años.



La tarea es titánica. Calculamos que Ucrania necesitará aproximadamente 389.000 millones de dólares en efectivo y armas durante el cuatrienio comprendido entre 2026 y 2029 (para mantener la coherencia, utilizamos dólares y precios constantes), principalmente de Europa. Esto representa casi el doble de los aproximadamente 206.000 millones de dólares que Europa ha suministrado desde poco antes del inicio de la guerra en febrero de 2022. Durante el mismo período, Estados Unidos aportó cerca de 133.000 millones de dólares en efectivo y armas. Dicho de otro modo, el costo de apoyar a Ucrania sin Estados Unidos para los demás miembros de la OTAN deberá aumentar de aproximadamente el 0,2% del PIB al 0,4%. Que Europa esté a la altura de este desafío pondrá a prueba sus aspiraciones de «autonomía estratégica», entendida como la capacidad de actuar en función de sus propios intereses de política exterior sin depender de Estados Unidos (ni de China).



El gobierno de Ucrania cuenta actualmente con un presupuesto directo de defensa de aproximadamente 65.000 millones de dólares anuales. Además, gasta otros 73.000 millones de dólares al año en todos los demás servicios y gastos gubernamentales, según Dragon Capital, una firma de inversión con sede en Kiev. El gobierno recauda cerca de 90.000 millones de dólares en ingresos internos, lo que le genera un déficit presupuestario anual de aproximadamente 50.000 millones de dólares. Asimismo, depende de la donación de armamento, como cohetes estadounidenses y sistemas de defensa aérea europeos, cuyo valor asciende a unos 40.000 millones de dólares este año, según datos del Ministerio de Defensa ucraniano compartidos con The Economist.



Esto ha bastado para que Ucrania mantenga la posición, pero por poco. El gasto ucraniano en defensa ha aumentado aproximadamente un 20% anual, manteniéndose en torno a dos tercios del creciente gasto ruso, si bien esta comparación podría resultar engañosa para Ucrania. Un alto funcionario ucraniano sugiere que el gasto real de Rusia en la guerra podría superar el doble de su presupuesto oficial.



Según una fuente gubernamental, las necesidades adicionales de Ucrania dependen en gran medida de la futura estructura de sus fuerzas armadas. The Economist estima que las necesidades totales de defensa de Ucrania (incluido el material donado) aumentarán un 5% anual en dólares estadounidenses reales. Suponemos que el resto del gasto público se mantendrá estable, con una excepción: reparar la infraestructura dañada por la guerra y comenzar la reconstrucción del país costará unos 5.000 millones de dólares anuales.

Además, Europa deberá suministrar a Ucrania armas y municiones por valor de unos 181.000 millones de dólares. Estados Unidos, que durante la administración Biden se había comprometido a proporcionar material por valor de unos 75.000 millones de dólares, ha suspendido su apoyo (aunque sigue ofreciendo asistencia crucial en inteligencia y comunicaciones). Existen otros programas europeos, pero no son lo suficientemente cuantiosos. Por ejemplo, el suministro de armas del Reino Unido asciende a unos 4.000 millones de dólares anuales, mientras que Dinamarca y otros países destinarán 8.000 millones de dólares entre 2022 y 2028 para suministrar a Ucrania armamento fabricado por su propia industria.

Si sumamos las necesidades de Ucrania para los próximos cuatro años, incluyendo armas donadas, apoyo presupuestario y algunos costos de reconstrucción, el total asciende a 389 mil millones de dólares. Si Europa financiara todo esto, la Unión Europea y sus miembros tendrían que aportar 328 mil millones de dólares y Gran Bretaña unos 61 mil millones. La financiación tendría que continuar incluso si la guerra terminara, ya que Ucrania necesitaría reabastecer sus reservas de municiones y mantener un ejército permanente para disuadir al Sr. Putin.

Cavando profundo

¿De dónde provendrán estos fondos? La UE ha presupuestado 15.000 millones de dólares para 2027. Es probable que socios no europeos, con excepción de Estados Unidos, aporten a Ucrania 2.000 millones de dólares anuales, al igual que los compradores nacionales de bonos gubernamentales, quienes se ven incentivados por la regulación y los controles de capital a mantenerlos. Se espera que el FMI proporcione alrededor de 10.000 millones de dólares. Si bien el programa sería modesto, “es el pilar que permite a otros contribuir”, afirma Kostiantyn Kucherenko, de Dragon Capital, refiriéndose a cómo la supervisión económica del fondo puede generar confianza.

La UE dispone de dos fuentes iniciales de financiación para cubrir el déficit restante. La primera es su propio presupuesto. Aunque el actual se ha agotado, la Comisión Europea pretende aportar a Ucrania 117.000 millones de dólares en el próximo ciclo de siete años, que comienza en 2028. Para ello, sería necesario realizar importantes recortes en otras partidas. Una estimación más realista es de 30.000 millones de dólares anuales durante 2028 y 2029.

El segundo fondo es un denominado “préstamo para reparaciones” que se financiaría con 163.000 millones de dólares en activos estatales rusos congelados en cuentas europeas (principalmente belgas). La reciente adhesión de Friedrich Merz, canciller alemán, a esta causa impulsó los esfuerzos para llevarla a cabo. La idea es que las entidades financieras presten el dinero a la UE (mediante la emisión de bonos especiales), que luego transferiría los fondos a Ucrania. La condición para Rusia es que los préstamos solo serían reembolsables si acepta pagar reparaciones a Ucrania tras la guerra. Sin embargo, Bélgica teme que las garantías nacionales propuestas para los nuevos bonos de la UE no sean suficientes y la dejen en una situación de responsabilidad. Su inesperada y férrea oposición ha paralizado el plan.

También existe un desacuerdo considerable sobre en qué se pueden gastar estos 163.000 millones de dólares. El Sr. Merz afirma que el nuevo dinero debe utilizarse exclusivamente para comprar armas, no para cubrir el déficit presupuestario de Ucrania. Los funcionarios ucranianos consideran que esto es inviable. Sin embargo, la verdadera intención del Sr. Merz podría ser presionar a otros donantes internacionales, como Japón o Canadá, para que cubran el déficit presupuestario e instar a Ucrania a aumentar sus ingresos o reducir sus gastos.

Un debate relacionado gira en torno al destino de los fondos para armamento. La ayuda europea a Ucrania aumentó drásticamente hasta alcanzar los 23.000 millones de dólares entre abril y junio de este año, mientras que la estadounidense ha disminuido. Gran parte de este dinero europeo ha terminado en Estados Unidos. Mediante un programa conocido como la Lista de Requisitos Prioritarios para Ucrania, Estados Unidos vende armas a precio de coste a los europeos, quienes a su vez las envían a Ucrania. El envío de ingentes cantidades de dinero a través del Atlántico resulta cada vez más problemático en un momento en que Europa intenta desarrollar su propia industria armamentística para reducir su dependencia de las armas estadounidenses.

Pero existen ciertas capacidades que solo Estados Unidos puede proporcionar. El sistema de defensa aérea franco-italiano SAMP / T no es tan eficaz contra misiles balísticos como el Patriot estadounidense. Europa aún no ha desplegado su propio equivalente al HIMARS, que dispara cohetes de precisión, ni al misil de crucero Tomahawk, que tiene mayor alcance que los misiles europeos.

Europa está en mejor posición para suministrar aviones de combate. El 22 de octubre, Ucrania y Suecia firmaron un acuerdo que podría permitir a Ucrania adquirir entre 100 y 150 cazas Gripen para modernizar su fuerza aérea a lo largo de los años. El Gripen es relativamente económico y se adapta especialmente bien a las necesidades de Ucrania. Si Ucrania concreta el pedido, impulsaría la industria aeroespacial sueca. Incluso Francia, que fabrica aviones competidores, preferiría esta opción a la compra de aviones estadounidenses.

Mark Rutte, secretario general de la OTAN, afirma que Europa está en camino de producir dos millones de proyectiles de artillería al año para finales de año. En algunos casos, Europa también podría destinar fondos a la producción de armamento estadounidense en territorio europeo. Raytheon, fabricante de los misiles Patriot, colabora con MBDA Deutschland para producir los interceptores en Alemania. Suministrar armamento a Ucrania desde esa línea de producción podría ser una solución de compromiso beneficiosa.



Ucrania insiste en que debe tener pleno control sobre el destino de los fondos: su propia industria, armamento europeo o, en caso necesario, estadounidense. “Sabemos mejor que nadie qué necesita este dinero”, afirma Iryna Mudra, subdirectora de la oficina presidencial ucraniana. Los funcionarios aseguran que las industrias de defensa ucranianas son eficientes y capaces de producir tecnologías de drones de vanguardia a gran escala. Sin embargo, persisten las dudas sobre la corrupción. Un modelo que se está explorando es la producción conjunta en Europa con diseños ucranianos. “Es beneficioso para todos”, declara un funcionario ucraniano. “Nosotros adquirimos más capacidades. Ustedes, nuevas capacidades”.

Dirigismo y defensa

Francia, sin embargo, ha estado presionando a la UE para que aumente su inversión en Europa. “Durante 80 años, la política, la geopolítica y la economía de la defensa europea se han basado en la premisa de que contamos con el respaldo de Estados Unidos . Esto tiene un coste", afirma Roland Lescure, ministro de Finanzas francés. “Asegurémonos de que ese respaldo, al menos en su mayor parte, se fabrique en Europa”. Otros países, especialmente en el norte y centro de Europa, se sienten cómodos comprando a Estados Unidos o Corea del Sur. “En la práctica, será una combinación de ambos”, comenta un funcionario de la UE. “Ucrania necesita misiles Patriot y otros sistemas similares, pero también comprenden que es más fácil para los políticos europeos extender grandes cheques a Ucrania si parte de ese dinero contribuye a reforzar las capacidades de defensa europeas”.

Esos problemas probablemente se resolverán mediante lo que mejor sabe hacer la UE: llegar a un acuerdo que deja a todos algo insatisfechos. Pocos dudan de que el “préstamo para reparaciones” se aprobará, con o sin la oposición de Bélgica, porque es la única opción para financiar a Ucrania en los próximos uno o dos años. Cuando se agoten los fondos, la solución obvia sería un endeudamiento conjunto europeo similar al fondo de recuperación pospandemia de 800.000 millones de euros del bloque. Sin embargo, los funcionarios alemanes temen que los bonos de la UE socaven la disciplina fiscal en Europa y que, además, sean vulnerables a los vetos de los líderes prorrusos en la UE . “El principal problema no es el Bundestag, sino Viktor Orbán [de Hungría]”, afirma uno de ellos.



Sin embargo, el continente sabe lo que hay que hacer y está encontrando la voluntad para hacerlo. “Europa ahora parece estar alerta y se toma en serio la amenaza rusa”, afirma Vladyslav Rashkovan, quien representa a Ucrania junto con otros 15 países en el directorio ejecutivo del FMI . “Esto ahora concierne a Europa, no solo a Ucrania”.

con informacionde INFOBAE.