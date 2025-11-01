Joaquín Blanco: "No nos toca ser catadores de los resultados, sino aceptar la realidad"

"Fallaron los analistas y las encuestas". Antes de introducirse en la evaluación de los resultados, el diputado socialista Joaquín Blanco alertó sobre el "microclima" que volvió a engañar a los pronosticadores de veredictos electorales, a propósito de los comicios legislativos del último domingo.

En diálogo con El Litoral, el legislador consideró que el tercer puesto para Provincias Unidas - ése era el espacio que representaba al oficialismo de Santa Fe- obedeció casi de manera estricta a la dicotomía "Milei sí; Milei no". Y negó que el resultado adverso para el oficialismo haya sido una suerte de plebiscito sobre la actual gestión provincial.

- ¿Qué lectura hace de los resultados electorales del domingo?

- Respetamos enormemente la voluntad popular. Nuevamente, los analistas y las encuestas previas no reflejaron en la campaña lo que después apareció en las urnas. Creo que muchas veces hay un microclima de las redes sociales y de los medios de comunicación que va por un lado, mientras que por el otro, va el electorado que elige dependiendo de cada elección. Y vota una cosa para intendente, otra para gobernador, otra para constituyente y otra para diputados nacionales. Ese electorado se va moviendo de acuerdo a sus preferencias, pero también de acuerdo a qué se elige. Como dirigente político nos toca no ser catadores de los resultados electorales, sino aceptar la realidad; aceptar la voluntad democrática y actuar en consecuencia. Como Provincias Unidas estamos realmente conformes con la aparición de esta fuerza política nacional. Como socialistas, estamos convencidos de que era necesario construir una propuesta política nacional en articulación con diferentes gobernadores. Nos parece que fue una primera elección que nos deja bien posicionados para que este proceso se profundice y continúe en el tiempo para pasar de un instrumento electoral a un proyecto político.

- ¿Sienten que el electorado santafesino evaluó también la gestión provincial?

- Muchas gestiones provinciales que impulsaban candidaturas, en sus distritos fueron derrotadas por La Libertad Avanza. Le pasó al gobernador (de Buenos Aires, Axel) Kicillof; al de Córdoba, Martín Llaryora… Diría que la mayoría de los gobernadores en sus distritos no pudieron imponer a los candidatos que impulsaban. Con lo cual, claramente fue una elección que yo diría que ni siquiera se polarizó, porque en la mayoría de las provincias no hubo polarización. Yo creo que se instaló un eje que fue 'Milei sí, Milei no'. Y hay una primera minoría muy importante con mucha distancia respecto de la segunda que decidió 'Milei sí', y apostó por una continuidad legislativa a favor del gobierno. También eligió quiénes somos oposición y qué características tendrá esa oposición. Y eso me parece importante; que Provincias Unidas tenga un rol no solamente destacado en la Legislatura nacional y buenas gestiones provinciales, sino que se inicie un camino para darle contenido a una propuesta económica y social para la sociedad, porque estoy convencido de que para el 2027 no está nada escrito. Si algo aprendimos de la historia reciente, es que en el 2021 Juntos por el cambio había arrasado en las elecciones intermedias, Milei había salido tercera fuerza en Capital Federal y dos años después, ya no estaba Juntos por el Cambio y la tercera fuerza en Capital Federal terminó consagrando al presidente. Así de dinámica y así de cambiante es la política argentina. Sobre esa base, el desafío de Provincias Unidas es no solamente profundizar en el proyecto, sino construir una alternativa a lo que estamos viviendo. La sociedad también le dijo 'no' a aquellas fuerzas políticas que planteaban un discurso muy básico o vacío respecto de que se debía frenar a Milei. Eso fue lo único que propuso Fuerza Patria. Como socialistas, queremos ser parte de la discusión de un proyecto de país y de ninguna manera queremos formar parte de experiencias testimoniales.

- Ya que mencionó 2027… Algunos interpretan que el resultado del domingo pone en riesgo la continuidad de Unidos en el poder tras el actual mandado. ¿Lo ve así?

- La verdad que no lo escuché… Creo que venimos de una reforma constitucional que fue ejemplar, de ganar las elecciones locales en junio y de ganar la elección de constituyentes escuchando a la sociedad y con autocrítica. Si algo nos refleja la elección del 26 de octubre es que nadie es dueño de los votos. Los votos son de la gente; la gente elige, cambia según la categoría, según el momento que se está viviendo y eso te exige ser cada día mejor. Entonces, sobre 2027, me parece que lo que tenemos que priorizar es seguir haciendo una buena gestión, mejorándola todos los días… Tener buenas leyes en la Legislatura y seguir en contacto con la gente. Entender que hay una sociedad que está atravesando un proceso de cambio muy profundo, y que una primera minoría muy importante eligió darle continuidad a este gobierno nacional. Y hay que estar preparados para que cuando, lamentablemente, las consecuencias de este modelo económico terminen de impactar en los sectores medios y populares, podamos tener una propuesta convincente de que hay una alternativa, que hay una esperanza a Milei y construir el post Milei. El post Milei no se va a construir con el pasado; se va a construir con una propuesta de futuro y ahí es donde queremos estar los socialistas.

