Inseguridad vial en Rafaela: Si Viotti no hace nada y el Concejo mira para otro lado, será la justicia la que tenga que actuar

Por Carlos Zimerman

La ineficacia por parte de la administración del intendente Leonardo Viotti en la gestión de políticas de seguridad vial se ha vuelto lamentablemente evidente y alarmante. Las estadísticas sobre accidentes viales y muertes en las calles de Rafaela han aumentado de manera exponencial, una tendencia que contradice cualquier intento de las autoridades por minimizar o disfrazar la gravedad de la situación. Las cifras no solo revelan una crisis en la seguridad vial, sino que también indican una falta de acción efectiva y comprometida por parte de quienes están a cargo de estos temas cruciales.



El responsable del área de seguridad vial ha pasado de ser visto meramente como un ineficiente a ser considerado un actor necesario en la perpetuación de este problema. Esta transformación en la percepción pública no solo refleja la frustración de los ciudadanos, sino también la insuficiencia de las medidas implementadas hasta ahora para confrontar una realidad que, a todas luces, se ha vuelto insostenible.



Es fundamental adoptar medidas urgentes y concretas, ya que el costo en vidas humanas es demasiado alto para ignorarlo. Rafaela ha llegado al límite: las familias que han perdido a sus seres queridos de forma trágica y evitable no merecen tanta ineficacia.

La falta de intervención efectiva no solo pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos, sino que también socava, aún más, la confianza pública en la administración local. La obligatoriedad de acción recae sobre el Ejecutivo, que no puede eludir su responsabilidad. En caso de que no se tomen los pasos necesarios, será la justicia quien se vea obligada a intervenir y forzar a las autoridades a actuar de manera responsable y efectiva.



Además, el Concejo Municipal tiene un rol crucial en esta problemática. Su silencio y falta de acción no tienen justificación en una situación tan crítica. Es imperativo que los miembros del Concejo se manifiesten y sientan la presión de actuar, ya sea a través de la creación y promoción de nuevas políticas de seguridad vial o exigiendo rendición de cuentas a la administración actual. Sin una voz firme del Concejo, los esfuerzos por mejorar la seguridad vial en Rafaela pueden seguir siendo meramente simbólicos y sin resultado tangible.



Leonardo Viotti no puede permitirse la inacción; su administración debe reconocer la gravedad del problema y proceder con una firmeza que hasta ahora ha parecido ausente. La vida de los ciudadanos está en juego y, en última instancia, si las autoridades locales no responden adecuadamente, será la justicia la que deberá abogar por la protección de estos derechos fundamentales.

La tutela de la vida y seguridad de cada ciudadano no es un mero asunto de gestión pública, sino un deber ético que debe ser elevado por encima de toda consideracion política. La falta de acción no es solo imprudente; es inmoral.