CyberMonday 2025: cómo comprar vuelos a precio regalado

El CyberMonday 2025 se celebrará del 3 al 5 de noviembre, ofreciendo una amplia variedad de descuentos en más de 800 marcas. Este evento de comercio electrónico es uno de los más esperados del año y, en esta edición, destacarán ofertas en tecnología, electrodomésticos, indumentaria, belleza, hogar y, en especial, en viajes.

Los consumidores que planean escapadas podrán acceder a descuentos en vuelos, paquetes turísticos, seguros de viaje y alojamiento mediante plataformas como Aerolíneas Argentinas, Gol, Iberia, Despegar, Almundo y Booking.com. También estarán disponibles promociones en seguros de viaje con marcas como Assist Card y Universal Assistance, así como descuentos en alquiler de autos con Hertz.

Participantes destacados por rubros

Aparte del sector de viajes, el evento contará con la participación de grandes marcas en diversos rubros:

Electro y tecnología : Samsung, BGH, Tiendamia.

: Samsung, BGH, Tiendamia. Indumentaria y calzado : Adidas, Moov, Chelsea.

: Adidas, Moov, Chelsea. Salud y belleza : Farmacity, Parfumerie.

: Farmacity, Parfumerie. Muebles y decoración : Arredo, Sodimac.

: Arredo, Sodimac. Supermercado y gastronomía : Carrefour, Coca-Cola.

: Carrefour, Coca-Cola. Autos y motos : Grupo Dietrich, Autoshop.

: Grupo Dietrich, Autoshop. Servicios: Movistar, Personal.

Cómo aprovechar al máximo CyberMonday

Para acceder a las mejores ofertas, se recomienda:

Registrarse en el sitio oficial antes del evento. Guardar las tiendas favoritas para un acceso rápido. Buscar los productos deseados y hacer clic para ingresar a la tienda oficial. Completar la compra eligiendo el medio de pago. Realizar el seguimiento del pedido con el código provisto.

Además, se podrá utilizar el asistente virtual Cybot, que mostrará descuentos personalizados.

Momentos clave para descuentos adicionales

Noches bomba : de 20:00 a 22:00, con productos a partir del 20% de descuento.

: de 20:00 a 22:00, con productos a partir del 20% de descuento. Megaofertas bomba: de 13:00 a 14:00, con descuentos extras en productos seleccionados.

Para más detalles sobre las marcas participantes y las ofertas, se puede acceder al sitio oficial del evento.



