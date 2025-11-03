Felipe Michlig: "En 2027 veo un escenario de tercios en Santa Fe, pero con ventaja para Unidos"

Felipe Michlig es una suerte de padre político del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y del frente Unidos. De ambos a la vez. Su palabra tiene ascendencia en el oficialismo provincial. El senador dialogó con Letra P sobre el resultado del domingo, el andar electoral de Provincias Unidas y el futuro de la coalición santafesina.

El senador de San Cristóbal admitió que tenía “una expectativa mayor” sobre los resultados del 26-O y se reprochó que el armado federal no se haya lanzado antes. No obstante, cree que Provincias Unidas tuvo un “debut firme”. Para Santa Fe, de cara a 2027, vislumbra un escenario de tercios “con una ventaja” para Unidos. A la vez, cree “necesario” revisar el sistema de Boleta Única en la provincia. Con la partida de Gisela Scaglia al Congreso, a Michlig le tocará, en su rol de presidente pro témpore del Senado, reemplazar las funciones de la vicegobernación.



Felipe Michlig y el 26-O

-¿Qué evaluación hace del resultado del domingo?

-Teníamos una expectativa mayor, pero también es cierto que cuando comenzamos a diseñar este espacio, la expectativa era menor a la que obtuvimos el domingo. Hablábamos de disputar un diputado y terminamos obteniendo dos. No quedamos conformes con casi el 19 por ciento de los votos. Parte del electorado que podría haber adherido a nuestra propuesta, por un temor a lo que pueda pasar con la economía, por una incertidumbre muy grande, por no volver hacia el pasado, terminó en los últimos días volcándose mayoritariamente hacia La Libertad Avanza.

-¿Algo para reprocharse, alguna factura interna?

-No haber comenzado antes con este proyecto y haber transmitido antes lo que era nuestra propuesta, pero dimos todo. Todos los dirigentes han trabajado y tratado de transmitir de la mejor manera esto que es una alternativa sensata, confiable, viable, una alternativa que defiende al interior productivo. Igual, fue un año muy positivo para Unidos y un debut firme para Provincias Unidas.

Para qué está Provincias Unidas después de la derrota

-¿Tiene futuro Provincias Unidas?

-Totalmente. Es tal vez lo que más futuro tiene, porque nadie quiere volver hacia el pasado, porque el gran derrotado es el kirchnerismo y porque queremos que le vaya bien a La Libertad Avanza que gobierna en el país, pero habría que pensar en una alternativa a ese proyecto y claramente lo que asegura o da más certidumbre de un mejor futuro es Provincias Unidas.

-El Gobierno abrió una instancia de diálogo con gobernadores. ¿Provincias Unidas tiene que dialogar y acercarse en este momento?

-Queremos el diálogo y vamos a hacer todos los aportes para que Argentina salga definitivamente del ostracismo, del pantano y que podamos construir la Argentina que todos queremos. Y ahí va a estar en el Congreso Provincias Unidas con sus representantes, pero también preparándonos para ser alternativa para las elecciones de 2027.

El vínculo entre Unidos y La Libertad Avanza

-¿Ahora vuelve ese debate acerca de la posibilidad del ingreso de La Libertad Avanza a Unidos?

-No, no fue un debate. Fueron ideas, expresiones de dirigentes, pero nosotros vamos a seguir fortaleciendo Provincias Unidas, tratando de hacer los mejores aportes y sumar a distintos actores que crean que otra Argentina es posible.

-¿Y La Libertad Avanza dentro de Unidos, en Santa Fe?

-No, no, no lo veo, porque además hoy La Libertad Avanza se ha consolidado. Sería muy pretencioso de nuestra parte y casi un acto de soberbia pensar que se puedan sumar a Provincias Unidas.

-Entonces se imagina en la provincia un escenario de tercios instalado.

-Un escenario de tercios con una ventaja para Unidos. Porque estamos gestionando, gobernando con austeridad, con honestidad y responsabilidad fiscal, haciendo obras que durante décadas los santafesinos estaban esperando. En las próximas elecciones provinciales no hay duda que se va a ponderar positivamente y en favor de nuestra propuesta política.

La Boleta Única de Santa Fe, en observación

-Pullaro dijo que la Boleta Única nacional le pareció mejor que la santafesina, ¿coincide?

-No sé si es mejor, pero sí que fue rápida. Claro que estamos hablando de una sola categoría electoral. Habría que pensar, seguramente va a haber una reforma electoral con cambios, porque siempre hay que mejorar.

-¿Se vienen cambios en la boleta única santafesina antes de 2027?

-Es necesario. Tenemos un nuevo sistema de representación en la Cámara de Diputados y siempre hay medidas que se pueden tomar para que tengamos un sistema electoral más eficiente, más moderno.

-¿A Unidos le interesa pegar la boleta de gobernador a la de diputado?

- No, no lo hemos charlado, pero seguramente innovemos y avancemos en cambios. No hemos charlado cambios concretos que podamos impulsar.

Gisela Scaglia al Congreso, ¿y ahora qué?

-Scaglia va a asumir como diputada y entiendo que le tocará ser vicegobernador a partir de diciembre.

-Esto tiene que quedar muy bien claro. Hay un solo vicegobernador o vicegobernadora en este caso. Se la reemplaza solamente con una elección y eso no se va a dar. Entonces, quien sea presidente pro tempore del Senado (NdR: cargo que actualmente ostenta Michlig y tiene que renovarse en diciembre) tendrá la función de conducir el Senado y reemplazar a la vicegobernadora, pero no se convierte en vicegobernador.

¿Y qué nombre y rango tendría?

-Presidente pro tempore del Senado a cargo de la vicegobernación, que no se convierte en vicegobernador. Sigue en ese rol, reemplaza las funciones de la vicegobernadora y, eventualmente, ante la ausencia del gobernador, reemplaza al gobernador en el Ejecutivo.

-¿Qué significa para usted ocupar este lugar?

-Es un desafío y una mayor responsabilidad porque hoy ¿dónde descanso yo? Soy el presidente provisional del Senado, pero quien conduce la Cámara de Senadores es la vicegobernadora. Al no estar ella, tenés ya ese rol de conducción directa como presidente pro tempore, pero también de asistencia al gobernador en forma directa, en el reemplazo, en el acompañamiento, en la representación. Por supuesto que es una mayor responsabilidad. Y por supuesto, que si la presidencia pro tempore recae en mí por un año más, lo haré con gusto y todo el empeño para ayudar al proyecto político y al gobernador de la provincia.

