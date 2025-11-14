Córdoba: cuánto aumentarán las tarifas de alojamiento para el verano

Los hoteles y cabañas de mayor categoría, que suelen atraer a un público con mayor capacidad de gasto, están aplicando ajustes de tarifas más altos para la próxima temporada de verano, estimados entre un 20% y un 30% interanual. Por otro lado, los establecimientos que atraen a la clase media enfrentan el riesgo de perder clientela si los precios superan sus ya ajustados presupuestos.

Se observa que algunos lugares ofrecen tarifas promocionales para las reservas efectuadas anticipadamente, advirtiendo que los precios podrían aumentar a medida que se acerque fin de año. Además, se han implementado "tarifas dinámicas", que varían en función de la demanda y otros factores, con cambios semanales.

La inflación para 2025 se proyecta en torno al 30%, mientras que el valor del dólar ha incrementado de $1,100 a $1,500 desde el verano pasado. Las tarifas promedio en la costa bonaerense, destino popular en verano, también están bajo revisión, con ajustes que oscilan entre el 25% y el 30%.

En Villa Carlos Paz y el Valle de Punilla, los hoteleros estiman incrementos interanuales que rondan el 20% al 30%. Christian Metrebián, gerente del Hotel Mónaco, destacó que las reservas están aumentando y que busca atraer clientes con promociones en preventa.

Por ejemplo, una habitación doble tiene un costo de aproximadamente $130,000 por día, mientras que el "Family Plan" ofrece tarifas de $160,000 para dos adultos y dos menores. A su vez, Eduardo Giordano del Eleton Hotel mencionó que su establecimiento mantendrá un sistema all inclusive, ya con un 20% más de reservas en comparación con el año anterior.

En el caso de hoteles de tres estrellas, el precio de referencia se estipula en $120,000 por habitación doble, y en $90,000 para hoteles de dos estrellas, manteniendo tarifas promocionales hasta fin de año.

En el Valle de Calamuchita, los ajustes promedio se sitúan entre el 25% y el 35%. Alejandro Kobelt, hotelero de Santa Rosa, ejemplificó que el precio de una habitación doble ha pasado de $99,000 a $128,000. Contrario a esto, Cintia Costa, del complejo Valle del Sol, mencionó un aumento menor del 15%, con el objetivo de ser competitivos ante destinos del exterior.

Aunque algunos hoteles prevén incrementos del 20% para atraer a la clase media, otros como Posada La Rosita planean una subida similar, aumentando su tarifa de $58,000 a $70,000 por noche para una habitación doble. La expectativa general es que, pese a los ajustes, la temporada de verano 2025 se presente como una oportunidad favorable para el sector turístico.