Las Provincias Unidas de Maximiliano Pullaro

Tras el duro revés del 26-O, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, opera para engrosar al máximo un interbloque de Provincias Unidas en el Congreso. El mandatario radical permaneció dos días de la semana en Buenos Aires para lograr ese objetivo. Avala a Juan Schiaretti como jefe del sector y tutela a Gisela Scaglia, presionada por el PRO.

Pullaro se quedó en la Capital Federal miércoles y jueves y mantuvo reuniones con el ánimo de contener y convencer. La derrota significó para el gobernador radical una necesidad de repensar la estrategia a futuro y la dificultad de construir un bloque homogéneo, con fortaleza y chances de marcar agenda propia.



No obstante, Pullaro se mueve para conformar un interbloque, similar al Federal que actualmente lidera Miguel Ángel Pichetto. O como Unidos en la Legislatura de Santa Fe, donde el oficialismo se ordena alrededor de un interbloque y, dentro de él, cinco bloques con cada uno de los partidos de la coalición que tienen representación legislativa.

El Plan A de Maximiliano Pullaro

No era su idea original, no obstante. El santafesino bregaba por la conformación de un bloque con mayor identidad que permitiese la chance de, según su entorno, “construir un diálogo más afianzado”. Sin embargo, luego de las elecciones, primó la mirada mayoritaria y el formato de interbloque.

Ahora, comprenden en el pullarismo, que con la creación de un interbloque más grande y variopinto se tornará más difícil la posibilidad de marcar agenda y desarrollar “coherencia”. No es el único que tiene esa preocupación en Santa Fe. Como publicó Letra P, la propia Scaglia y el socialismo se inquietan acerca del poder real que tendrán dentro de Provincias Unidas en un armado tan ecléctico.

Scaglia, por ejemplo, fue tironeada y hasta presionada entresemana en el marco del Consejo Directivo del PRO, que lideró el expresidente Mauricio Macri. Es que la vicegobernadora ya avisó que se debe a Pullaro y no integrará el bloque que liderará Cristian Ritondo. La dirigente de Gálvez mantiene su plan de jugar dentro del frente federal, pero su rol de presidenta del PRO en Santa Fe la pone en una posición incómoda ¿Qué puede pasar cuando se diferencie una, dos y tres votaciones de sus pares amarillos?

Pullaro y Diego Santilli, habrá foto

Pullaro, a la vez, es de los gobernadores que interpreta el resultado del 26-O como un triunfo rotundo del Gobierno, pero no cree que los mandatarios deban salir corriendo cual patitos en fila a pedir la escupidera en la Casa Rosada. Sin entrar en conflicto con sus pares, el santafesino lee que las primeras bilaterales del ministro del Interior, Diego Santilli, con gobernadores son meras poses para la foto y poco tratamiento de agenda concreta.

No obstante, el pullarismo sabe que el cara a cara entre el ministro y el radical es “inminente”. Por ahora, hablaron dos veces por teléfono. El Colo apura la postal y el abrazo, pero Pullaro trata de ganar tiempo para poner temas de su interés en la reunión, como el envío de fondos adeudados referidos a la caja de jubilaciones y el mantenimiento de rutas nacionales. La foto, más allá del espadeo, sucederá.

Maximiliano Pullaro en Buenos Aires, una agenda de 48 horas

La estancia de Pullaro en Buenos Aires también lo llevó a verse las caras con el empresariado first level. Uno de ellos fue Alejandro Bulgheroni, pope del sector energético. En la previa de la elección, los factores de poder privado miraban con atención y deseo al armado de los gobernadores. Les reconocían capacidad de mando y cintura, nada de sobresaltos.

Según el entorno de Pullaro, el triunfo de La Libertad Avanza arrojó tranquilidad en el empresariado, pero ahora el interés está depositado en las reformas que promete impulsar el Gobierno. “Hay más tranquilidad, pero sin un entusiasmo desmedido. No es un gobierno que genera confianza”, confió a Letra P un funcionario que le sigue la agenda al gobernador.

A la par de la resolución del esquema de funcionamiento de Provincias Unidas en el Congreso, Pullaro enfrenta algunos retoques menores en la Casa Gris. El gobernador está conforme con la labor de ministerios y secretarías de primer rango, pero seguramente meterá mano en segundas y terceras líneas. El año próximo será absolutamente de la gestión y pretende arrancar con equipo aceitado.

CON INFORMACION DE LETRAP.